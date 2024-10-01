Организаторы Вирумааского праздника танца удостоены премии-признания

Главный режиссер праздника Марью Аул получила за организацию праздника танца премию в размере 500 евро, а входившие в режиссерскую команду Марис Крийса и Рийа Таллерман - по 400 евро.

Вирумааский праздник танца состоялся в июне и впервые проходил в Йыхви на стадионе Хейно Липпа. Он вывел на газон стадиона тысячу двести танцоров. В празднике участвовали детские и взрослые группы народного танца из Ида- и Ляэне-Вирумаа - в общем 89 коллективов.

Программа была составлена таким образом, чтобы авторы танцев или музыки были связаны с Вирумаа. Режиссерская команда посчитала важным включить в программу такие танцы, которые характеризуют оба Вирумаа. Между танцами звучали истории вирусцев разного возраста о том, что удерживает их в Вирумаа и что они здесь ценят.

Финальным танцем стал поставленный Марис Крийса "Ei ole üksi ükski maa", такое же название получил сам праздник танца.

Наряду с премией организаторам Вирумааского праздника танца Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры" присудила премию в размере 750 евро занимающейся греблей Елизавете Федоровой за успешные выступления на чемпионатах Европы и мира.

- Ида-Вирумааская экспертная группа с радостью ждет предложений о кандидатах на премию. Если в нашем уезде кто-то организовал очень хорошее, интересное или оригинальное мероприятие, то об этом можно дать знать нам. Обязательно стоит сообщать также о прекрасных достижениях на соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Вместе с проектными ходатайствами мы рассматриваем все предложения, - сказала куратор Ида-Вирумааской экспертной группы Ангела Рятсеп.

Следующий срок подачи ходатайств и предложений - 20 ноября. Дополнительную информацию можно получить по телефону 5340 8434 или по э-почте: angela.ratsep@kulka.ee.