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Остановки в городах Ида-Вирумаа получат световые табло с автобусной информацией

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Сейчас на йыхвиских автобусных остановках частичная информация об общественном транспорте имеется в напечатанном на бумаге виде. Через два года тут должны появиться световые табло с информацией, в том числе об автобусах дальнего следования. Новые табло, а также некоторые обновленные павильоны ожидания должны появиться на остановках автобусов в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ.
Сейчас на йыхвиских автобусных остановках частичная информация об общественном транспорте имеется в напечатанном на бумаге виде. Через два года тут должны появиться световые табло с информацией, в том числе об автобусах дальнего следования. Новые табло, а также некоторые обновленные павильоны ожидания должны появиться на остановках автобусов в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если совместный проект четырех ида-вируских городов получит финансирование, то предположительно в 2026 году на здешних автобусных остановках появятся табло с LED-подсветкой и информацией об общественном транспорте.

Ида-Вируский центр общественного транспорта подал ходатайство о финансировании совместного проекта четырех городов уезда в рамках меры развития крупнейших городов, чтобы модернизировать городские остановки общественного транспорта. Ходатайство касается городов Нарва, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Если будет принято положительное решение о финансировании, то на автобусных остановках в этих четырех городах через два года появятся световые табло с автобусной информацией.

- Эта информация будет касаться местных, уездных и междугородных линий, - отметил проектный руководитель Йыхвиского волостного управления Антон Макарьев.

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