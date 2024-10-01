Если совместный проект четырех ида-вируских городов получит финансирование, то предположительно в 2026 году на здешних автобусных остановках появятся табло с LED-подсветкой и информацией об общественном транспорте.
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Остановки в городах Ида-Вирумаа получат световые табло с автобусной информацией
Ида-Вируский центр общественного транспорта подал ходатайство о финансировании совместного проекта четырех городов уезда в рамках меры развития крупнейших городов, чтобы модернизировать городские остановки общественного транспорта. Ходатайство касается городов Нарва, Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ. Если будет принято положительное решение о финансировании, то на автобусных остановках в этих четырех городах через два года появятся световые табло с автобусной информацией.
- Эта информация будет касаться местных, уездных и междугородных линий, - отметил проектный руководитель Йыхвиского волостного управления Антон Макарьев.