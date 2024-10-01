Остановки в городах Ида-Вирумаа получат световые табло с автобусной информацией

Сейчас на йыхвиских автобусных остановках частичная информация об общественном транспорте имеется в напечатанном на бумаге виде. Через два года тут должны появиться световые табло с информацией, в том числе об автобусах дальнего следования. Новые табло, а также некоторые обновленные павильоны ожидания должны появиться на остановках автобусов в Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik