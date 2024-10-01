Реконструкция бывшего здания уездной управы отложена

- Региональное развитие, несомненно, важно, но ситуация с государственным бюджетом, к сожалению, вынуждает откладывать многие планы, а планы по строительству государственных домов можно отложить более безболезненно. Услуги не должны пострадать, но рабочая среда должна подождать, - сказал министр финансов Юрген Лиги.

Это означает, что в настоящее время никаких новых контрактов по проектам не заключается. Последним реализованным проектом является отреставрированный государственный дом в Пайде, а также продвигается строительство здания в Выру, которое планируется реконструировать в соответствии с современными условиями к 2027 году.