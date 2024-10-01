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Реконструкция бывшего здания уездной управы отложена

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С 1 января 2018 года государство упразднило уездные управы по всей Эстонии. С тех пор часть бывшего здания Ида-Вируской уездной управы стоит полупустой. К этому времени относится и план строительства здесь государственного дома.
С 1 января 2018 года государство упразднило уездные управы по всей Эстонии. С тех пор часть бывшего здания Ида-Вируской уездной управы стоит полупустой. К этому времени относится и план строительства здесь государственного дома. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Согласно решению правительства, в рамках государственного бюджета и бюджетной стратегии на следующий период строительство и реконструкция государственных домов не будет осуществляться.

- Региональное развитие, несомненно, важно, но ситуация с государственным бюджетом, к сожалению, вынуждает откладывать многие планы, а планы по строительству государственных домов можно отложить более безболезненно. Услуги не должны пострадать, но рабочая среда должна подождать, - сказал министр финансов Юрген Лиги.

Это означает, что в настоящее время никаких новых контрактов по проектам не заключается. Последним реализованным проектом является отреставрированный государственный дом в Пайде, а также продвигается строительство здания в Выру, которое планируется реконструировать в соответствии с современными условиями к 2027 году.

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