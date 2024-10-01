ОДИН ВОПРОС Планируете сменить своих представителей в совете музея или как-то еще вернуть ему дееспособность?

- На данный момент работа совета музея действительно нарушена. Основным вопросом является не дееспособность нынешнего состава совета, а процедура принятия решений советом в принципе. При нынешнем уставе музея при любых голосованиях и вопросах государственные представители всегда имеют преимущество. То есть при составе совета - три представителя от города и три представителя от государства - председатель, которым является государственный представитель, имеет право второго голоса. У города же фактически отсутствует право голоса, и государственные представители могут принимать решение исключительно на свое усмотрение, несмотря на мнение городских представителей. Это произошло в очередной раз, например, с утверждением годового отчета, к которому у городских представителей были вопросы и которые были проигнорированы.