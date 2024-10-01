Политики, представляющие город Нарву в совете Нарвского музея, бойкотируют заседания совета, показывая несогласие с предложениями и решениями представителей государства. Это и вправду блокирует принятие каких бы то ни было решений. Министр культуры Хейди Пурга еще весной советовала мэру Нарвы сменить своих представителей в совете.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Планируете сменить своих представителей в совете музея или как-то еще вернуть ему дееспособность?
Мэр Нарвы ЯАН ТООТС:
- На данный момент работа совета музея действительно нарушена. Основным вопросом является не дееспособность нынешнего состава совета, а процедура принятия решений советом в принципе. При нынешнем уставе музея при любых голосованиях и вопросах государственные представители всегда имеют преимущество. То есть при составе совета - три представителя от города и три представителя от государства - председатель, которым является государственный представитель, имеет право второго голоса. У города же фактически отсутствует право голоса, и государственные представители могут принимать решение исключительно на свое усмотрение, несмотря на мнение городских представителей. Это произошло в очередной раз, например, с утверждением годового отчета, к которому у городских представителей были вопросы и которые были проигнорированы.
Это ненормальное положение. На встрече с министром культуры, которая пройдет в четверг, 3 октября, мы обсудим сложившуюся ситуацию и возможные компромиссы.