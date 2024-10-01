Из состава правления Ида-Вируской центральной больницы вышла Ксения Верховская

Причиной послужило представленное Верховской заявление, в котором она просит расторгнуть договор по соглашению сторон начиная с 31 декабря 2024 года. "Мой выход из состава правления связан с обстоятельствами личной жизни. Предстоящий отпуск по беременности и родам и родительский период не позволили бы мне выполнять обязанности члена правления в той мере, которая необходима для обеспечения интересов больницы", - говорится в ее заявлении.