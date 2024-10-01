В общественном транспорте Силламяэ грядут большие перемены

- Проанализировали ситуацию в городе, стараясь понять, что хорошо, что плохо и что нужно еще, - сказал он. - Постарались учесть пожелания садоводов и обещание центристской фракции горсобрания, что со следующего договорного периода автобусы пойдут также по улице Ранна, что позволит жителям этой части города удобнее и быстрее добираться к торговым центрам и услугам в центре города и микрорайоне, к поликлинике, к садам и огородам, а школьникам быстрее добираться к учебным заведениям. Изучили возможности развития уездного транспорта. Объединив собранную информацию, нашли возможность сделать движение городского транспорта более удобным. Например, если интегрировать в городскую линию сезонные поездки в садово-огородное товарищество "Спутник", которые осуществляются с апреля по октябрь, продленный маршрут не придется отдельно дотировать.