ПЕРЕДОВИЦА Сбор мусора: не каждый может стать экспертом по отходам

Однако постепенно в систему добавляются изменения, к которым люди постоянно должны адаптироваться. В последнее время раздельный сбор биоразлагаемых отходов стал обязательным. Эта система тоже поначалу не запускалась гладко, но сейчас вроде бы серьезных проблем нет.

Текстильные отходы также необходимо собирать отдельно с нового года. По данным ERR, в Эстонии на одного человека в год образуется более 13 кг текстильных отходов, но перерабатывается из них едва ли килограмм. Частично мы уже давно начали перерабатывать текстильные отходы: люди могут сдать лишнюю одежду в центры повторного использования, где ей дают новую жизнь и находят хозяина. Однако, что касается одежды, пришедшей в негодность, здесь дело обстоит сложнее: для последующей переработки текстиль приходится сортировать по типам, а это, наверное, непосильно для обычного человека.

На самом деле нельзя ожидать, что люди будут готовы принимать бесконечные новые правила сортировки мусора и превращать свои дома в мусорные станции. Где-то должен быть разумный предел, чтобы люди не всегда были обременены новыми обязанностями по сортировке. Достаточно создать возможность сбора отходов по видам (текстиль, опасные отходы и т.д.), а окончательной сортировкой пусть уже занимаются соответствующие предприятия.