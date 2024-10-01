На прошлой неделе Кохтла-Ярвеское горуправление назначило своим представителем в совет регионального водного предприятия "Järve Biopuhastus" Евгения Салтыкова, несколько лет назад осужденного за мошенничество и подделку, а также за причинение городу ущерба. Сейчас Салтыков является членом правления на предприятии, которое хозяйствует таким образом, что государству налоги не платит.
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Кохтла-Ярвеское горуправление назначило в совет водного предприятия осужденного за мошенничество депутата
Совет "Järve Biopuhastus" собирается в среднем раз в месяц, и за это предусмотрена ежемесячная плата свыше 1000 евро. Наряду с Салтыковым в совет входят: в качестве представителя Люганузеской волости - волостной старейшина Дмитрий Дмитриев и в качестве представителя Йыхви - член волостного собрания Александр Романович.
В то же время Кохтла-Ярвеское горуправление отозвало из совета "Järve Biopuhastus" Тийта Лиллеметса, занявшего летом в горуправлении должность руководителя по хозяйственным вопросам.