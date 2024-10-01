Кохтла-Ярвеское горуправление назначило в совет водного предприятия осужденного за мошенничество депутата

На прошлой неделе Кохтла-Ярвеское горуправление назначило своим представителем в совет регионального водного предприятия "Järve Biopuhastus" Евгения Салтыкова, несколько лет назад осужденного за мошенничество и подделку, а также за причинение городу ущерба. Сейчас Салтыков является членом правления на предприятии, которое хозяйствует таким образом, что государству налоги не платит.