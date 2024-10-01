Миноги наловили пока немного, но ей посвященный фестиваль в Нарва-Йыэсуу побил рекорды

В фестивале миноги, проходившем традиционно у Нарва-Йыэсууского порта, участвовали сто продавцов, что побило рекорды прошлых лет. Больше палаток просто не вмещает тамошняя площадь. Как рассказали в городской управе, пришлось отказать всем, кто хотел продавать несъестное, ведь в приоритете - минога, рыба, блюда из миноги и рыбы, прочие угощения и лакомства.

Приблизительная проходимость ярмарки - порядка тысячи человек за час, так что тысяч шесть-семь посетителей там побывали наверняка. Большой популярностью пользовались, например, готовые блюда и разнообразные маринады от НКО "Peipsimaa Kogukonnaköök". А любимая многими жареная минога влет распродавалась по два евро за штуку.

Ярмарочную сцену разместили не в сторонке, как раньше, а буквально между торговых рядов и палаток. Благодаря этому в происходящее на ней - познавательную лекцию, концерт, лотерею - оказались вовлечены вольно или невольно все участники и гости.

- Опыт прошлых лет показал нам, что людям интереснее ярмарка, а не то, что происходит на сцене, - отметила участвовавшая в организации руководитель Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Наталья Мячина.