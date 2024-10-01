Ежегодный фестиваль миноги у устья реки Нарвы прошел с ошеломительным успехом. Еще относительно теплая погода помогла празднику как таковому, но вот уловы собственно миноги пока не сильно хороши из-за пока что недостаточно прохладной и ветреной осени. Что уже было выловлено - насобирали по закромам и распродали за пару часов.
Миноги наловили пока немного, но ей посвященный фестиваль в Нарва-Йыэсуу побил рекорды
В фестивале миноги, проходившем традиционно у Нарва-Йыэсууского порта, участвовали сто продавцов, что побило рекорды прошлых лет. Больше палаток просто не вмещает тамошняя площадь. Как рассказали в городской управе, пришлось отказать всем, кто хотел продавать несъестное, ведь в приоритете - минога, рыба, блюда из миноги и рыбы, прочие угощения и лакомства.
Приблизительная проходимость ярмарки - порядка тысячи человек за час, так что тысяч шесть-семь посетителей там побывали наверняка. Большой популярностью пользовались, например, готовые блюда и разнообразные маринады от НКО "Peipsimaa Kogukonnaköök". А любимая многими жареная минога влет распродавалась по два евро за штуку.
Ярмарочную сцену разместили не в сторонке, как раньше, а буквально между торговых рядов и палаток. Благодаря этому в происходящее на ней - познавательную лекцию, концерт, лотерею - оказались вовлечены вольно или невольно все участники и гости.
- Опыт прошлых лет показал нам, что людям интереснее ярмарка, а не то, что происходит на сцене, - отметила участвовавшая в организации руководитель Центра по интересам Нарва-Йыэсуу Наталья Мячина.
Нестандартно теплый сентябрь сделал так, что миноги выловлено пока мало, ведь ей для миграции хочется воды попрохладнее и течения посильнее, а всему этому на пользу осенние ветра, только начавшие задувать. Фестиваль миноги в Нарва-Йыэсуу проводится всегда в последнюю субботу сентября, когда обычно уже есть хороший улов, но в этом году миногу пришлось буквально выискивать у рыбаков, чтобы хватило на 300 литров традиционных ярмарочных щей и другие блюда для дегустации. Рыбаки же не дураки - хотят побольше заработать на местном деликатесе в розницу, однако организаторы фестиваля сделали все, чтобы имеющиеся уловы оказались у них на ярмарке.
Это в целом удалось, но вся привезенная минога была разобрана со сковород, противней и прилавков уже к полудню. Знающие люди приходили к десяти утра. Не было проблем, конечно, и с тем, чтобы раздать 800 тарелок со щами из миноги; на раздаче стоял с половником, как и всегда, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Фестиваль миноги в Нарва-Йыэсуу в этом году поддержал Фонд интеграции суммой 21400 евро, плюс несколько тысяч выделил из бюджета сам город. Благодаря достойному финансированию организаторы из горуправы смогли оплатить и дегустацию блюд из миноги, предложенную посетителям бесплатно, и выступление популярной и недешевой эстонской фолк-группы "Curly Strings". Городской бюджет сам по себе, как отметила Мячина, едва ли когда-нибудь позволил бы себе все это удовольствие.
Эстоноязычной публики было много на фестивале миноги и в прошлом году, но в этот раз - еще больше. Эстонская речь звучала повсеместно, гости прибывали целыми туравтобусами, а спа-гостиницы в Нарва-Йыэсуу в тот уик-энд переполнились. Как полагает Мячина, помогла, вероятно, реклама фестиваля, которую можно было видеть, например, и в Таллинне, и в Раквере.