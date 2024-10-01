Спасателей вызвали из-за визита лисы

По словам звонившего, лиса уже месяц бегает по району, и она очень пуглива. Спасатели вытащили лису из складского помещения и вывезли на волю.

Утром на понедельник спасателям сообщили о сработавшем дымовом датчике в Нарве, на улице Креэнхольми. Спасатели проверили квартиру, не обнаружив опасности возгорания, а датчик дыма оказался неисправен. Спасатели отмечают, что срок службы датчиков дыма составляет 3-10 лет в зависимости от производителя и цены, а затем работоспособность устройства снижается или пропадает. Поэтому каждый, кто много лет назад установил у себя дома детектор дыма, должен проверить, нужна ли его замена.