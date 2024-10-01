Представитель Ида-Вирумаа в правительстве Эстонии Яанус Пурга покинул свой пост по соглашению сторон.
Представитель Ида-Вирумаа в правительстве Яанус Пурга покинул свою должность
По словам министра сельского хозяйства и региональных дел Пирет Хартман, это было личное решение и предложение Яануса Пурги. "Я уважаю это", - добавила она.
Хартман не дала прямого ответа на вопрос "Северного побережья", планируется ли в ближайшее время назначить нового представителя правительства в Ида-Вирумаа. "Решение Яануса не означает, что работа представителя Ида-Виру завершена. Сейчас мы можем рассмотреть необходимые задачи, возможности и затем решить, как и в какой форме разумно действовать", - ответил министр.
Она добавил, что меры Фонда справедливого перехода и поиск предпринимателей, готовых инвестировать в округ, - которые и были в центре внимания правительства, - в основном выполнены. "Я очень благодарна Яанусу за его огромный вклад в это время!" - сказала Хартман.
По словам министра, целью создания института регионального представителя в правительстве республики было содействие улучшению социально-экономического положения Ида-Вирумаа и увеличение присутствия государства в уезде.
После выборов в Рийгикогу в 2023 году в коалиционном соглашении, заключенном Партией реформ, Партией 200 Эстонии и Социал-демократической партией, было указано, что будет назначен представитель правительства для лучшего решения проблем, связанных с Ида-Вирумаа.
По словам министра, главным ожиданием правительства от представителя в Ида-Вирумаа было содействие запуску предпринимательских мер Фонда справедливого перехода. Это ожидание было оправдано.
- Помимо богатых возможностей в Ида-Вирумаа есть и проблемы, с которыми помимо местных жителей должно помочь справиться и государство. В рамках Фонда справедливого перехода также были созданы необходимые и расширяющие возможности ресурсы, которые сейчас реализованы. Яанус Пурга хорошо выполнил свою роль представителя, - сказала Хартман.
Яанус Пурга также подтвердил, что обязанности, возложенные на него при вступлении в должность, на данный момент в значительной степени выполнены, осталось дождаться успешного старта проектов и положительного влияния на регион.
- Работа по реализации предпринимательских мер Фонда справедливого перехода на сегодняшний день завершена - раунд заявок на крупные инвестиции заполнен и перевыполнен в июле, мера для малого и среднего бизнеса закрыта 2 сентября. На этом обещанная работа в основном была завершена, в сентябре я завершил текущие мероприятия. Уезд и государство должны вместе решить, что можно сделать для Ида-Вирумаа в будущем, помимо переходного фонда. Я обязательно буду думать и способствовать развитию региона, насколько смогу, и в будущем и на других должностях, - прокомментировал Пурга.
По словам Пурга, как человеку, пришедшему из бизнеса, ему иногда было трудно привыкнуть к организации работы государственной службы, но сотрудничество с Пирет Хартман, Мадисом Калласом, другими министерствами, уездными муниципалитетами и компаниями прошло гладко и эффективно.
Яанус Пурга - бывший член правления VKG и один из основателей и руководителей SA Rohetiiger.
Региональный представитель Ида-Виру приступил к работе 16 октября 2023 года, последним рабочим днем для Пурга стало 30 сентября.