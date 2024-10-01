Представитель Ида-Вирумаа в правительстве Яанус Пурга покинул свою должность

По словам министра сельского хозяйства и региональных дел Пирет Хартман, это было личное решение и предложение Яануса Пурги. "Я уважаю это", - добавила она.

Хартман не дала прямого ответа на вопрос "Северного побережья", планируется ли в ближайшее время назначить нового представителя правительства в Ида-Вирумаа. "Решение Яануса не означает, что работа представителя Ида-Виру завершена. Сейчас мы можем рассмотреть необходимые задачи, возможности и затем решить, как и в какой форме разумно действовать", - ответил министр.

Она добавил, что меры Фонда справедливого перехода и поиск предпринимателей, готовых инвестировать в округ, - которые и были в центре внимания правительства, - в основном выполнены. "Я очень благодарна Яанусу за его огромный вклад в это время!" - сказала Хартман.

По словам министра, целью создания института регионального представителя в правительстве республики было содействие улучшению социально-экономического положения Ида-Вирумаа и увеличение присутствия государства в уезде.

После выборов в Рийгикогу в 2023 году в коалиционном соглашении, заключенном Партией реформ, Партией 200 Эстонии и Социал-демократической партией, было указано, что будет назначен представитель правительства для лучшего решения проблем, связанных с Ида-Вирумаа.

По словам министра, главным ожиданием правительства от представителя в Ида-Вирумаа было содействие запуску предпринимательских мер Фонда справедливого перехода. Это ожидание было оправдано.