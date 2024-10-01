Запуск новых поездов на линии Таллинн - Нарва под угрозой

- В бюджете на общественный транспорт государством предусмотрено 119 миллионов евро, но нам не хватает 50 миллионов. На сегодняшний день договоренность с партнерами по коалиции такова, что часть этой суммы мы компенсируем из резервов бюджета, - сказала министр по делам регионов и сельского хозяйства Пирет Хартманн.

Расходы урежут на шесть миллионов, половина этой суммы придется на фирму Elron, однако там говорят, что для них это еще далеко не все.

- Cюда нам нужно прибавить рост расходов на инфраструктуру в будущем году - по данным на сегодня, это 1,5 миллиона, и если мы рассчитываем, что средний рост затрат на энергию составит 5 процентов, то это еще примерно полмиллиона. И в следующем году, с учетом всего, в сумме у нас будет на 5,5 миллионов евро меньше. С учетом дотаций это означает сокращение примерно на 15 процентов, - пояснил руководитель Elron Лаури Бетлем.

По его словам, повышением цен на билеты такой кризис не разрешить, а это значит, что придется пересмотреть планы по запуску новых поездов на линиях из Таллинна в Тарту и Нарву.