В понедельник в Идаское отделение полиции поступило сообщение о том, что 26 сентября мошенники связались по телефону с 92-летним мужчиной и убедили его пойти в отделение Swedbank, снять наличные и передать их незнакомому человеку.
Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера 20 тысяч евро
Мужчина действовал согласно инструкции. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 20 000 евро.
Также в полицию обратилась 19-летняя женщина, удостоверение личности которой было использовано без ее ведома и разрешения для получения кредита в InBank. Ущерб составляет примерно 1378 евро.