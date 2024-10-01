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Мошенники выманили у 92-летнего пенсионера 20 тысяч евро

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Фото: Urmas Luik

В понедельник в Идаское отделение полиции поступило сообщение о том, что 26 сентября мошенники связались по телефону с 92-летним мужчиной и убедили его пойти в отделение Swedbank, снять наличные и передать их незнакомому человеку.

Мужчина действовал согласно инструкции. Ущерб, причиненный мошенничеством, составляет 20 000 евро.

Также в полицию обратилась 19-летняя женщина, удостоверение личности которой было использовано без ее ведома и разрешения для получения кредита в InBank. Ущерб составляет примерно 1378 евро.

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