Согласно данным "Евростат", потребительские цены в еврозоне в сентябре 2024 года выросли на 1,8% по сравнению с тем же периодом год назад. В Эстонии этот показатель составил - 3,2%, пишет rus.err.
Эстония заняла третье место в еврозоне по уровню инфляции
Годовая инфляция в еврозоне снизилась с 2,2% в августе до 1,8% в сентябре.
Согласно экспресс-оценке статистического ведомства ЕС, тройку лидеров по темпам роста цен в сентябре составили Бельгия (4,5%), Нидерланды (3,3%) и Эстония (3,2%).
Наименее заметно цены выросли в Ирландии и Литве - на 0,2% и на 0,4% соответственно. В Финляндии рост цен составил 0,8%, в Латвии - 1,6%.
В месячном сравнении в еврозоне цены в сентябре снизились на 0,1%. В Эстонии они снизились на 0,3%.
В зону евро входят Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.