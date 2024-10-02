Синоптики прогнозируют дождливый октябрь

Во второй половине недели влияние области высокого давления, перемещающейся из Западной Европы на восток, усилится и вероятность дождя будет временной. С 8 октября возобновится быстрое движение областей низкого давления и их впадин в западном и юго-западном течении над Эстонией. Погода для октября штормовая, дождливая и теплая - максимальная температура воздуха в середине месяца иногда поднимается до 17 градусов.

В последней трети месяца путь низкого давления перерезается областью высокого давления с усилением холодных воздушных масс с севера. Дождливых дней станет меньше, но иногда будет идти мокрый снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью часто опускается ниже 0°С, а дневная держится в пределах от нуля до семи градусов.

Средняя температура воздуха в октябре находится в пределах нормы или несколько ниже (норма между 5 и 9 градусов). Осадки в пределах нормы или чуть больше. В середине месяца погода более дождливая.