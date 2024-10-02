МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.10-10.10 Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Пятница, 4 октября

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортивного центра "Wiru" - Кубок Эстонии по плаванию: 9.30 - предварительные заплывы, 18.00 - финалы.

* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".

Суббота, 5 октября

* В Кохтла-Ярве в бассейне спортивного центра "Wiru" - Кубок Эстонии по плаванию: 9.30 - предварительные заплывы, 18.00 - финалы.

* В Кийкла в 10.00 - чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/3094533.

* В парке для диск-гольфа Кивиылиского центра приключений в 12.00 - чемпионат Люганузеской волости по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/3087104.

* В Нарве - мемориал Льва Мигдальского по ориентированию. Центр соревнований - у бывшего ДК имени Герасимова. Старт - в 12.00.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Säde" (Тарту).

* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Vipers" (Таллинн).

Воскресенье, 6 октября

* В Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 10.30 - открытый чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу, парные игры.

* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку, триплет.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Narva Trans U21" - ФК "Phoenix" (Йыхви).