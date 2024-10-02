Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 3 по 10 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.10-10.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 3 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт учителей Ахтмеской и Кохтла-Ярвеской школ искусств, посвященный Дню пожилых людей. Вход бесплатный.
* В галерее Йыхвиской художественной школы в 17.00 - открытие выставки работ Александры Бадашкеевой и Сергея Лоцманова "Roheline uks" / "Зеленая дверь". Выставка открыта до 1 ноября.
Пятница, 4 октября
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи Лемме Халдре и Лайне Пайо "Valguses ja varjus" / "При свете и в тени". Выставка открыта до 31 октября.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - вечер поэзии и размышлений "И. Северянин и Д. Хармс. Лирический ироник и философ-пересмешник. Ананасы в шампанском и огурцы". Гость литературной гостиной - Александр Мартынов.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Дню учителя. Выступает ансамбль "Kaunimate Aastate Vennaskond". Вход свободный.
Суббота, 5 октября
* В Эстонском шахтном музее в 12.00 - открытие выставки "Kohtla kaevanduse spordipärand" / "Спортивное наследие шахты "Кохтла". Лыжных историй всегда побольше, поэтому все желающие имеют возможность поделиться своими воспоминаниями после открытия выставки на заседании Кохтлаского исторического кружка в зале на 4-м этаже.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: "Lemmikloom pole mänguasi" / "Домашнее животное - не игрушка". Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Когда мы вместе - нам хорошо!". Выступают Владимир Чердаков, Андриана Чупова, Кирилл Адылин. Билет - 3,5 и 7 евро.
Воскресенье, 6 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - концерт "Kauge tähe valgus" / "Свет далекой звезды". Выступают Сергей Маасин, Мария Кондратьева, Игорь Добролевский, Илона Чародей, Анатолий Матрашилин, Мария Веретенина. Билет - 10 евро, в день концерта - 15 евро.
Понедельник, 7 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - авторский вечер "Sõnaränd": встреча с писателями Юри Кольком, Реэли Рейнаус и Маниаккиде Тянавом (Агуром Карукяппом). Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - "Brawl Stars vs Minecraft", интерактивный шоу-спектакль для всей семьи. Билет - 16,60-31,60 евро.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Rhythmus": постановка на основе степа и ритмического танца. Билет - 13-18 евро.
Вторник, 8 октября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Prantsuse jazz. Entre les terres": Джеки Молар (скрипка, музыка), Франсуа Корнелуп (барочный саксофон, музыка), Катрин Делоне (кларнет), Винсент Куртуа (виолончель). Квартет Джеки Молара и Франсуа Корнелупа исполнит современный джаз и импровизации. Билет - 17-22 eвро.
Среда, 9 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - празднование дня пожилых Ида-Вирумаа. Приглашенные исполнители Борис Лехтлаан и Аре Яама. Билет - 4 eвро. Билеты в продаже в Йыхвиском общественном доме. Информация: тел. 506 7112, Каарел Пюрг; тел. 5858 7381, Хели Вяхк.
Четверг, 10 октября
* В Йыхвиском общественном доме (ул. Кооли, 2) в 10.00 - утро со сказочником и поэтом Яаком Кяндом (Пярну). Вход свободный. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Klassis" / "В классе", спектакль Раквереского театра. Спектакль не подходит для детей младше 16 лет. Билет - 13-26 евро.
СПОРТ
Пятница, 4 октября
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортивного центра "Wiru" - Кубок Эстонии по плаванию: 9.30 - предварительные заплывы, 18.00 - финалы.
* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".
Суббота, 5 октября
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортивного центра "Wiru" - Кубок Эстонии по плаванию: 9.30 - предварительные заплывы, 18.00 - финалы.
* В Кийкла в 10.00 - чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/3094533.
* В парке для диск-гольфа Кивиылиского центра приключений в 12.00 - чемпионат Люганузеской волости по диск-гольфу. Информация: https://discgolfmetrix.com/3087104.
* В Нарве - мемориал Льва Мигдальского по ориентированию. Центр соревнований - у бывшего ДК имени Герасимова. Старт - в 12.00.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 12.30 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Säde" (Тарту).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 14.30 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "FCI Levadia" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Vipers" (Таллинн).
Воскресенье, 6 октября
* В Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 10.30 - открытый чемпионат Алутагузеской волости по диск-гольфу, парные игры.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку, триплет.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига "В": ФК "Narva Trans U21" - ФК "Phoenix" (Йыхви).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / "Narva Trans" - "Paide linnanaiskond".
* В Кохтла-Ярве в бассейне спортивного центра "Wiru" - Кубок Эстонии по плаванию: 9.30 - предварительные заплывы, 17.00 - финалы.
РАЗНОЕ
Пятница, 4 октября
* В Люганузеском народном доме в 20.00 - праздник урожая.
Суббота, 5 октября
* В деревне Лаагна с 10.00 до 14.00 - деревенская ярмарка "Vanatare".
* В Силламяэской библиотеке в 15.00 - встреча с Татьяной Савченко, автором работ, выполненных в технике папье-маше.
Воскресенье, 6 октября
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - театрализованно-игровая программа для детей и их родителей "Тайна волшебного ларца". Билет - 10 евро, детям до 3 лет и родителям - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426.
Понедельник, 7 октября
* В Нарвской центральной библиотеке в рамках Недели Северных стран в 13.00 - семинар по медиаграмотности (бесплатно, необходима регистрация), 19.30 - открытие Недели Северных стран и выставки "Между строк" (бесплатно). Информация: norden.ee.
Вторник, 8 октября
* В Нарвской эстонской гимназии в рамках Недели Северных стран в 10.00 - семинар для молодежи "Победи искусственный интеллект". Семинар продлится один час и будет проходить на простом эстонском языке. Информация: norden.ee.
* В Нарве в "Craft Depo" (бывший центр творческого развития и досуга "GAGARIN keskus", ул. Александра Пушкина, 5) в рамках Недели Северных стран в 18.00 - "Põhjala töötuba": мастер-класс по изготовлению броши. Плата за участие - 5 евро. Необходима предварительная регистрация. Информация: norden.ee.
Среда, 9 октября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37", расположенном в атриуме, в 18.00 - викторина "Arukate akadeemia" / "Академия умников". Соберите команду из трех-пяти человек, придумайте два актуальных и увлекательных вопроса и примите участие в увлекательном вечере викторины. Информация о регистрации - на странице мероприятия в "ФБ". Вход бесплатный.
* В Нарве в "Craft Depo" (бывший центр творческого развития и досуга "GAGARIN keskus", ул. Александра Пушкина, 5) в рамках Недели Северных стран в 18.00 - "Põhjala töötuba": мастер-класс по росписи керамики. Плата за участие - 5 евро. Необходима предварительная регистрация. Информация: norden.ee.
Четверг, 10 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - "Asi tahab arutamist: Jõhvi ja Toila valla ühinemine" / "Вопрос требует обсуждения: объединение Йыхвиской и Тойлаской волостей", встреча с членами и специалистами волостных управлений Йыхвиской и Тойлаской волостей. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Нарве в "Craft Depo" (бывший центр творческого развития и досуга "GAGARIN keskus", ул. Александра Пушкина, 5) в рамках Недели Северных стран в 18.00 - "Põhjala töötuba": мастер-класс по дизайну сумки-шоппера. Плата за участие - 5 евро. Необходима предварительная регистрация. Информация: norden.ee.
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