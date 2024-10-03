В пятницу, 4 октября в 16.00 в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (ул. Тууслари, 19) состоится новая встреча в литературной гостиной. Вход - свободный.
Вечер поэзии и размышлений с Александром Мартыновым
Александр Мартынов - самый частый гость литературной гостиной, открывшейся более двух лет назад при читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки. Глубоко увлеченный поэзией, он неоднократно выступал в этой аудитории с авторскими программами, посвященными творчеству разных поэтов. Нашел десятки поклонников своего таланта - зал всегда полный. Александр может читать стихи часами, и слушатели часто задают вопрос: как ему удается запомнить столько стихов? Отвечает, что специально не учит, но если строчки нравятся, они сами запоминаются.
Александр не просто читает стихи, он их проживает и, проводя целые исследования биографий любимых поэтов, часто открывает слушателям то, что порой спрятано в глубине строчек.
На предстоящем вечере поэзии и размышлений предлагает вспомнить поэтов Серебряного века Игоря Северянина и Даниила Хармса. Название новой программы говорит само за себя: "И. Северянин и Д. Хармс. Лирический ироник и философ-пересмешник. Ананасы в шампанском и огурцы".