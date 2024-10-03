Вечер поэзии и размышлений с Александром Мартыновым

Александр Мартынов - самый частый гость литературной гостиной, открывшейся более двух лет назад при читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки. Глубоко увлеченный поэзией, он неоднократно выступал в этой аудитории с авторскими программами, посвященными творчеству разных поэтов. Нашел десятки поклонников своего таланта - зал всегда полный. Александр может читать стихи часами, и слушатели часто задают вопрос: как ему удается запомнить столько стихов? Отвечает, что специально не учит, но если строчки нравятся, они сами запоминаются.