По данным исследования, проведенного компанией Norstat по заказу банка Luminor, 65% жителей Эстонии считают, что их финансовое положение на пенсии будет очень хорошим или скорее хорошим. Так же считают 57% респондентов в Литве и 58% в Латвии.
Большинство жителей Эстонии ждут пенсию с оптимизмом
- Оптимистичному взгляду на будущее, безусловно, способствует растущая финансовая грамотность жителей Эстонии. Это отражается и в интересе к инвестированию, которое, помимо пенсионных накоплений, является для жителей Эстонии очень популярным способом откладывать деньги на будущее. По сравнению с Латвией и Литвой, у нас в два раза больше людей инвестируют, - говорит управляющий отдела пенсионных накоплений Luminori Вахур Мадиссон.
Однако значительная часть населения все еще сомневается в том, что их усилий по накоплению средств будет достаточно. Людей беспокоит рост цен и слабость экономики. По данным опроса, 36% жителей Эстонии беспокоятся о своем будущем и считают, что сумма денег, которую они откладывают на пенсию, слишком мала. В Латвии и Литве уровень неуверенности еще выше: 42% и 44% людей соответственно не уверены в достаточности своих сбережений.
По словам Мадиссона, рост налогов, инфляция и, для некоторых, отказ от второй ступени пенсионной системы способствуют этой неуверенности. Согласно исследованию, по достижении пенсионного возраста жители Эстонии будут получать пенсию в размере всего 34,4% от своего заработка. Иными словами, если не будет самостоятельного вклада в накопления, обеспечить комфортную и беззаботную старость будет очень сложно.
Те респонденты, которые не откладывают деньги на пенсию, в качестве основной причины называют инфляцию. Целых 39% жителей Эстонии, не имеющих сбережений, считают, что нет смысла их откладывать, так как стоимость их накоплений до пенсии будет падать из-за роста цен.
- Хотя инфляция, которую мы наблюдали некоторое время назад, может вызывать чувство безнадежности, это, конечно, не повод прекращать сбережения. Один из вариантов - инвестировать в активы, которые исторически обеспечивали среднесрочную защиту от инфляции, такие как акции и недвижимость. Когда корзина дорожает в денежном выражении, фондовые рынки и недвижимость также имеют тенденцию к росту, - сказал Мадиссон.
По его словам, фондовые рынки растут, потому что в условиях инфляции фирмы могут устанавливать более высокие цены на товары и услуги, а рост цен на строительство поддерживает недвижимость. "Но самое главное - быть последовательным в накоплении сбережений, чтобы распределить покупки во времени и получить выгоду от долгосрочного роста цен на рынке", - объясняет важность накопления Мадиссон.
Среди пенсионных вкладчиков наиболее популярной причиной для накопления сбережений является желание быть финансово независимым на пенсии. Это мотивирует 64% жителей Эстонии, а вторым по популярности источником мотивации является желание не работать в старости, то есть планировать жить на накопленные деньги, что является целью 44% респондентов. Кроме того, была упомянута мечта о хорошо обеспеченной старости, которая мотивирует 40% респондентов. Это самые популярные источники мотивации в каждой из стран Балтии, согласно опросу.
- Наличие сбережений и диверсифицированных инвестиций помогает укрепить уверенность в себе и улучшить возможности для выхода на пенсию. Вот почему так важно сделать собственный вклад. Даже небольшие шаги помогают лучше подготовиться к будущему, - говорит Мадиссон.
Исследование, проведенное по заказу Luminor, было проведено в странах Балтии в апреле 2024 года в сотрудничестве с Norstat, в нем приняли участие 3015 респондентов в возрасте 18-65 лет.