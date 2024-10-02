С нового года утилизация текстиля должна будет проходить отдельно от другого мусора

- Можно с уверенностью сказать, что более 80% местных самоуправлений готовы к раздельному сбору текстиля, в основном на местных станциях по приему отходов, - сказал глава отдела экономики замкнутого цикла Министерства климата Пеэп Сийм.

Министерство считает раздельный сбор текстильных отходов шагом вперед, так как текстиль перестанут выбрасывать в контейнеры для смешанного бытового мусора. Кроме того, это заложит основы для переработки текстиля в будущем.

- Наша роль в сотрудничестве с предприятиями, безусловно, заключается в создании таких решений по сортировке и измельчению в Эстонии, когда мы сможем собирать текстильные материалы по типам и на основе этого решать, какая переработка - механическая или химическая - является лучшим решением для Эстонии, - сказал Сийм.

Строительство в Силламяэ к 2026 году завода по переработке, о котором сообщалось ранее, в Министерстве климата пока комментировать не готовы.

С 1 января 2025 года в ЕС вступит в силу директива, обязывающая каждую страну ЕС раздельно собирать отходы от текстильной промышленности и отдавать их в переработку.