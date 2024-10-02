В среду нарвитян встревожил звук сирен из Ивангорода

С утра в нарвских соцсетях жители стали сообщать о звуках сирен, оповещающих о чрезвычайной ситуации. По сообщению Спасательного департамента, эти звуки доносятся с российской стороны.

"Нам известно, что с российской стороны проводятся испытания и учения системы сирен. Департаменту полиции и пограничной охраны известно, что испытания сирен проводились и в прошлом", - сообщили в Спасательном департаменте.

До конца этого года системой оповещения на основе сирены в Эстонии будут оборудованы 22 населенных пункта, в основном в районных и сельских центрах и крупных городах, таких как Нарва. О систематическом тестировании сирен будет заранее объявлено Спасательным департаментом. В будущем система сирен в Эстонии будет тестироваться регулярно.