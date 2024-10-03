Еще один мэр Нарвы не может провести реформу допотопной горуправы

Изменения в структуре случались за два последних десятилетия лишь косметические. Чаще было так, что департаменты просто вычеркивали из списка, то есть ликвидировали, чтобы снимать с должностей их руководителей, вдруг ставших неугодными, отбившимися от рук. Подобным образом давно пропали и забыты нарвские департаменты образования и городского имущества.

Действующий мэр Нарвы Яан Тоотс, избранный на этот пост год назад 5 октября, нынче сказал "Северному побережью", что тема изменения структуры учреждений городской управы по-прежнему актуальна и отнюдь не отложена в долгий ящик, как выразился он.

- В некоторых отделах уже начата возможная оптимизация. Однако пока слишком рано комментировать глобальные структурные изменения, так как этот вопрос еще не был представлен городскому собранию и находится в работе, - сказал Тоотс, тем самым подтверждая, что именно на такой стадии это, как правило, и застревает.

Политическая ситуация в Нарвском горсобрании в настоящее время такова, что у действующего мэра весьма слабая и малочисленная группа поддержки из числа депутатов. Из-за этого маловероятно, что структурная реформа Яана Тоотса если и будет оформлена в виде проекта на бумаге, то всерьез продвинется к утверждению и реализации.

Политики берегут удобную им структуру