Центристу из Тарту Яану Тоотсу, который уже практически год занимает кабинет мэра Нарвы, за это время так и не удалось побороть закостенелость местной муниципальной власти. Более того, уже по меньшей мере трем мэрам не по силам было сделать структуру учреждений Нарвской администрации современной и логичной: система защищает сама себя, привязанная к личным связям и консерватизму политиков.
Еще один мэр Нарвы не может провести реформу допотопной горуправы
С идеями о том, что древнюю структуру департаментов и отделов Нарвской горуправы надо модернизировать, приходит на должность каждый новый мэр Нарвы. Об этом начинал говорить еще Эдуард Эаст, руководивший приграничным городом в 2013-2015 годах. Структура досталась Нарвской горуправе с тех времен, когда население приграничного города было многолюднее, а сферы деятельности разделялись меж чиновниками по старинке и управлялись так же.
В настоящее время Нарвская городская управа руководствуется регламентом, утвержденным в 1994 и измененным в 2005 году. Структуру официальных учреждений горуправы изменяли в последний раз в 2019 году, когда только уточнили число чиновничьих и рабочих ставок, не добавив в нее логики. Число же подразделений остается много лет неизменным: пять департаментов с множеством подотделов, один отдел на правах департамента, городская канцелярия, канцелярия горсобрания, городской архив.
Тяжеловесная структура учреждений в общем остается образца начала века или даже более старой: путающиеся между собой, а не взаимодействующие департаменты, множество бухгалтеров, отсутствие штата инфотехнологов, отсутствие нормальной внутренней и внешней коммуникации, в том числе с прессой, отсутствие внутреннего контроля и так далее.
У еще одного мэра ничего не получится
Попытки кардинально перелопатить структуру подразделений горуправы, сделав ее более логичной и отвечающей современным запросам, предпринимали несколько мэров Нарвы: уже упомянутый Эдуард Эаст, затем Тармо Таммисте, Алексей Евграфов, Катри Райк. Возглавлявшаяся ими горуправа если и вырабатывала соответствующие проекты, то они тормозились в городском собрании, не доходя даже до публичного голосования.
Изменения в структуре случались за два последних десятилетия лишь косметические. Чаще было так, что департаменты просто вычеркивали из списка, то есть ликвидировали, чтобы снимать с должностей их руководителей, вдруг ставших неугодными, отбившимися от рук. Подобным образом давно пропали и забыты нарвские департаменты образования и городского имущества.
Действующий мэр Нарвы Яан Тоотс, избранный на этот пост год назад 5 октября, нынче сказал "Северному побережью", что тема изменения структуры учреждений городской управы по-прежнему актуальна и отнюдь не отложена в долгий ящик, как выразился он.
- В некоторых отделах уже начата возможная оптимизация. Однако пока слишком рано комментировать глобальные структурные изменения, так как этот вопрос еще не был представлен городскому собранию и находится в работе, - сказал Тоотс, тем самым подтверждая, что именно на такой стадии это, как правило, и застревает.
Политическая ситуация в Нарвском горсобрании в настоящее время такова, что у действующего мэра весьма слабая и малочисленная группа поддержки из числа депутатов. Из-за этого маловероятно, что структурная реформа Яана Тоотса если и будет оформлена в виде проекта на бумаге, то всерьез продвинется к утверждению и реализации.
Политики берегут удобную им структуру
В отличие от центриста Яана Тоотса более откровенна в высказываниях прошлый мэр Нарвы - соцдем Катри Райк, снятая с должности в прошлом сентябре и ставшая оппозиционным депутатом горсобрания. Райк уверена, что планы действующего мэра и возглавляемой им горуправы снова не продерутся через горсобрание. Более того, во время правления мэра Тоотса эти его якобы планы даже не обсуждаются.
- Почему это так? В горуправе работают важные однопартийцы, родственники - это одна причина. Вторая - страх перед изменениями. Перед тем как что-то действительно изменится, делопроизводство должно стать прозрачным, - рассуждает Райк.
Она критически замечает, при нахождении у власти в горсобрании процентристской фракции "Narva" законодательная и исполнительная власти смешались. Райк назвала происходящее в Нарве ручным управлением: распоряжения чиновникам поступают не от мэра, а из углового кабинета на третьем этаже ратуши, то есть от руководства горсобрания.
- Что меня пугает в планах Яана Тоотса? Я хотела бы видеть его письменный план. Не состоит ли смысл его структурной реформы лишь в избавлении от пары неприятных для горуправы людей? Надеюсь, что я ошибаюсь, - заключила Райк.
"Неприятными" Тоотсу подчиненными Райк может считать, скорее всего, завотдела культуры (и образования) Ларису Дегель и директора департамента развития и экономики города Анне Веэво. С ними, как известно и не особо скрывается, у Тоотса за почти год его работы в должности мэра деловые отношения сложились так себе.
Вопрос в теории исследован еще два года назад
Намерение изменить структуру Нарвской городской управы и сделать ее работу более эффективной значилось буквально первым пунктом в коалиционном соглашении депутатов от избирательных списков Катри Райк и "Eesti 200" после их победы на выборах в октябре 2021 года. Правда, трофеи той победы они затем упустили из рук, допустив властный переворот и потерю постов.
Для разработки глубокой, основательной реформы административной структуры Нарвская горуправа под руководством Райк весной 2022 года успела нанять исследовательскую фирму. Та изучила рабочие процессы в кабинетах нарвской власти. Райк сперва мечтала провести глубокую реформу структуры учреждений, но из-за политического противодействия была готова уже и на косметические изменения. Впрочем, и они не миновали политического заслона.
Еще один экс-мэр Нарвы Алексей Евграфов пару лет назад говорил "Северному побережью", что Катри Райк тогда сильно затянула с реформой. К этому было все готово, по словам Евграфова, еще летом 2020 года, когда он сам руководил городом. Теперь примерно ту же реформу мог бы осуществить прямой ставленник Евграфова - его однопартиец Яан Тоотс, но и тому тоже что-то мешает.