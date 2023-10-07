ИНТЕРВЬЮ ⟩ Прикомандированный из Тарту на пять дней в неделю мэр Нарвы

- Нарвскую оппозицию возбудило ваше недавнее высказывание о том, что вы будете слушать задания из городского собрания. Возникло ощущение, что вы станете марионеткой депутатов, а своего видения по принципиальным вопросам у вас нет. Насколько это верно?

- Конечно это не так. Меня утвердили мэром, а мэр отвечает перед населением и также руководит всеми, кто работает в мэрии. Горсобрание же - это наше начальство, которое дает указания, что надо делать. Плюс горсобрание принимает городской бюджет, по которому нам работать.

- Вы не сказали слово "партнерство": у вас в должности мэра отношения с депутатами исключительно как у подчиненного и начальства?

- Так оно и есть: горсобрание дает работу и проверяет работу мэра. Это везде так.

- Работать в Нарве вы планируете два года до следующих местных выборов? Допускаете, что и после 2025 года останетесь в этом городе?

- Все зависит от того, какая здесь будет власть после 2025 года, и от того, предложат ли они мне продолжить. Сейчас я думаю, что эта коалиция (речь опять же о единолично правящей фракции "Narva". - И.С.) устоит до 2025 года.

- Вы ощущаете себя в Нарве временно командированным?

- На два года точно. Два года выдержим, а потом будут выборы и будут новые члены собрания, которым решать.

- Вы готовы выдвигаться в Нарве в 2025 году?

- Готов.