ИНТЕРВЬЮ ⟩ Прикомандированный из Тарту на пять дней в неделю мэр Нарвы

Новый мэр Нарвы Яан Тоотс сказал, что не желает быть так называемым сверхполитиком, которому важны исключительно голоса избирателей. "Чтобы люди были довольны, Нарва развивалась, здесь был порядок и было бы хорошо жить", - идеалистически обрисовал свою задачу новый начальник Нарвы, присланный сюда из Тарту в двухлетнюю пока командировку. Тоотс высказал полную готовность подчиняться воле депутатов Нарвского горсобрания и выполнять исключительно их задания. В отсутствии собственного визионерства по отношению к городу авансом укоряла Тоотса ранее уволенная с должности мэра Катри Райк. "Северное побережье" и ERR задали несколько вопросов новоиспеченному мэру Нарвы сразу после того, как ему на шею надели переходящую регалию градоначальника.
- Сколько вам нужно времени, чтобы ввести себя в курс дел?
- Я считаю, что уже хорошо знаю, что в Нарве происходит, потому что как член Центристской партии я был в ее правлении куратором здесь (в Ида-Вирумаа) два с половиной года, плюс я в курсе нарвской ситуации с 90-го года, когда я был генеральным директором Эстонской спецслужбы. (…) Мы все знаем, что Нарва была одним из тех городов, где ожидалось, что что-то может случиться, но все было хорошо. Так что я с того времени всегда интересовался, как живет Нарва и как развивается. Может быть, да, политически не очень в курсе, но что касается хозяйства Нарвы, как она выглядит и что здесь надо делать - я знаю.
К сведению
Яан Тоотс в его 66 лет оказался почти самым возрастным мэром Нарвы в новейшей истории города, рассматривая с 1991 года. Старше Тоотса на момент избрания мэром Нарвы был в 2021 году лишь Антс Лийметс, кому на тот момент было 67 лет, но городской секретарь Лийметс избирался откровенно "техническим мэром" - чтобы у самоуправления не случилось проблем до смены власти на тогда приближавшихся местных выборах.
Полный перечень нарвских градоначальников с 1991 года и в скобках их возраст на момент первого утверждения в должности мэра:
- Владимир Мижуй (43) - 1991-1993
- Райво Мурд (48) - 1993-1998
- Эльдар Эфендиев (44) - 1998-2000
- Имре Лийв (31) - 2000-2002
- Тармо Таммисте (40) - 2002-2013, 2015-2019
- Эдуард Эаст (45) - 2013-2015
- Алексей Евграфов (39) - 2019-2020
- Катри Райк (53) - 2020-2021, 2021-2023
- Антс Лийметс (67) - 2021
- Яан Тоотс (66) - 2023-…
- Свое место жительства планируете в Нарве или Тарту?
- С понедельника по пятницу буду в Нарве.
- Вы останетесь членом Тартуского городского собрания?
- Членство в горсобрании отнимает один день на ознакомление с документами, что можно делать в вечернее время, и еще надо присутствовать там один раз в месяц во второй половине дня. Все это отнимает, я считаю, немного времени.
- Что скажут про новость о вашем избрании мэром Нарвы ваши избиратели в Тарту?
- Думаю, они понимают, что это та работа, которой я должен заниматься каждый день, потому что политической должности у меня до сих пор не было - я был только членом горсобрания. Это работа как у министров, которые живут в своих городах, но отвечают за всю Эстонию. Для меня такой работой стала работа мэром Нарвы.
- Вы будете жить в Нарве в своем доме?
- Своей недвижимости в Нарве у меня нет, но я найду где жить.
- Есть ли у вас, что называется, партийное задание заниматься усилением Центристской партии в Нарве?
- Никакой такой партийной задачи у меня нет. Пригласили меня сюда нарвские центристы и избирательный союз "Narva" (в действительности не избирательный союз, а недавно сформированная фракция "Narva" в городском собрании. - И.С.), так что с "большими" центристами это полностью не связано.
- Нарвскую оппозицию возбудило ваше недавнее высказывание о том, что вы будете слушать задания из городского собрания. Возникло ощущение, что вы станете марионеткой депутатов, а своего видения по принципиальным вопросам у вас нет. Насколько это верно?
- Конечно это не так. Меня утвердили мэром, а мэр отвечает перед населением и также руководит всеми, кто работает в мэрии. Горсобрание же - это наше начальство, которое дает указания, что надо делать. Плюс горсобрание принимает городской бюджет, по которому нам работать.
- Вы не сказали слово "партнерство": у вас в должности мэра отношения с депутатами исключительно как у подчиненного и начальства?
- Так оно и есть: горсобрание дает работу и проверяет работу мэра. Это везде так.
- Работать в Нарве вы планируете два года до следующих местных выборов? Допускаете, что и после 2025 года останетесь в этом городе?
- Все зависит от того, какая здесь будет власть после 2025 года, и от того, предложат ли они мне продолжить. Сейчас я думаю, что эта коалиция (речь опять же о единолично правящей фракции "Narva". - И.С.) устоит до 2025 года.
- Вы ощущаете себя в Нарве временно командированным?
- На два года точно. Два года выдержим, а потом будут выборы и будут новые члены собрания, которым решать.
- Вы готовы выдвигаться в Нарве в 2025 году?
- Готов.
На заседании Нарвского городского собрания 5 октября мэром Нарвы предсказуемо и без конкуренции был избран центрист Яан Тоотс. Оппозиция во главе с ранее снятой с должности мэра Катри Райк, которая сама не присутствовала на заседании, своего кандидата на выборы не представила.
За кандидатуру Тоотса на должность мэра Нарвы проголосовали 19 депутатов городского собрания из 27 присутствовавших в зале ратуши.
Перед выбором депутаты спросили Яана Тоотса о его отношении к важной для нарвитян теме - переносу памятника "Танк" в августе прошлого года. Тот ответил, что поддерживает действия городских властей и не видит смысла возвращаться к этой теме снова.
Свою команду, то есть новых членов Нарвской городской управы, Яан Тоотс обещает представить на следующем заседании городского собрания 19 октября.
До утверждения новых членов городской управы мэр имеет лишь представительские функции, тогда как право подписывать приказы и постановления от лица городской управы остается у временно исполняющей обязанности мэра Нарвы Елены Голубевой. Вместе с Голубевой временно остается у власти весь прежний состав горуправы.
Яан Тоотс - 66-летний политик с большим опытом работы в учреждениях безопасности и бизнесе. В первые дни восстановления независимости Эстонии он возглавлял специальную службу, был заместителем генерального директора полиции и канцлером Министерства внутренних дел. Тоотс также был членом органов управления нескольких крупных предприятий, в том числе директором АО "Hansatee" ("Tallink"), управляющим Таллиннским портом, председателем правления ТОО "Rotermann Grupp", заместителем директора Рижского порта и др. Также Тоотс был членом исполнительного комитета Олимпийского комитета, возглавлял Союз велосипедистов Эстонии и был членом правления Эстонской торгово-промышленной палаты в течение восемнадцати лет.
Тоотс женат, имеет пятерых детей.
С 2019 года является членом Центристской партии, возглавляет Тартуский округ партии и является депутатом Тартуского городского собрания.
Яан Тоотс 5 октября поблагодарил Нарвское городское собрание за доверие и отметил, что руководить городом, с которого начинается Эстония и Европейский союз, - большой вызов и большая честь.
- Теперь я каждый день буду работать, чтобы оправдать это доверие и заслужить доверие жителей Нарвы. Я хочу управлять городом вместе с нарвитянами и руководствоваться их идеями и заботами. Лично я считаю очень важным помочь нашим ученикам, учителям и родителям с переходом на эстоноязычное образование и улучшить доступность услуг, особенно социальных услуг, для жителей города. В одиночку это сделать невозможно, поэтому я считаю важными отношения с партнерами города и государственными органами, - сказал Яан Тоотс, комментарий которого распространила канцелярия Нарвского городского собрания.
Высказалась также председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович:
- Нового мэра Нарвы ждет непростая работа. Он должен быть вовлеченным руководителем городской организации, сильным переговорщиком с партнерами города, наводчиком мостов между сообществами и группами интересов. Должен поддерживать и развивать достижения своих предшественников и привносить в город новые идеи. Важным ключевым словом станет диалог между руководителями города и жителями, городской управой и городским собранием, коалицией и оппозицией, городом и государством. Мы желаем Яану сил и мудрости на этом пути, - напутствовала Янович.