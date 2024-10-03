На один день в году Нарва снова стала столицей народного танца

В рамках праздника, организуемого вот уже третий год НКО "Wildstream", все представители национальных объединений Эстонии имели возможность продемонстрировать свои традиции и культуру через народный танец. В этот раз при поддержке администрации города Нарва, Фонда интеграции и Центра народной культуры Эстонии в фестивале приняли участие эстонские танцевальные коллективы из Выру, Тарту и Таллинна. Со своей танцевальной программой выступило и русское общество.

Одним из условий участия в "Narva Tantsupidu" является соответствие хореографии из книги мастера и историка культуры народного танца Улло Тооми "Эстонские народные танцы". Вдобавок на протяжении всего подготовительного периода организаторы были на связи с сотрудниками Музея народного танца, которые поддерживают проведение в Нарве регулярного праздника народного танца.

Как отметил руководитель НКО "Wildstream" и организатор танцевального праздника Артем Поляк, активное участие приняла не только молодежь, но и нарвитяне в возрасте: "По их мнению, очень важно увидеть, насколько это нужно людям, особенно молодежи".

- Когда люди улыбаются, шьют национальные костюмы, поют, изучают и исполняют танцы, веселятся, тогда мы точно знаем: память жива, традиции дружбы между народами в творчестве продолжаются. Сегодня такие праздники в Ида-Вирумаа укрепляют понимание многообразия культур в Эстонии, и это основа здорового общества, способного преодолеть любые проявления нетерпимости, - уверен Поляк.

- Мы благодарны всем нашим партнерам и коллегам из музеев, фондов, министерств, национальных общественных организаций, с помощью которых нам снова удалось пригласить творческие коллективы народного танца в Нарву. В этот раз более двухсот представителей танцевальных ансамблей приняли участие в нашем празднике, вдвое больше было гостей, - говорит Поляк. - От фестиваля к фестивалю количество гостей и участников праздника растет, а значит, нам удалось найти свое место в культурной жизни Ида-Вирумаа. Я очень рад, что раз в году нас по праву называют танцевальной столицей Эстонии.