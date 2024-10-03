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Кохтла-Ярвеское горсобрание поддержит молодежь

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Кохтла-Ярве.
Кохтла-Ярве. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Депутаты Кохтла-Ярвеского горсобрания решили выделять из бюджета горсобрания финансовую поддержку, помимо проектов в сфере культуры и образования, также небольшим молодежным проектам.

Ходатайствовать можно с 1 октября на сумму до 650 евро на один проект.

По словам председателя горсобрания Эдуарда Одинца, это может повысить уровень социальной активности молодежи, привнося в жизнь города новые краски. Например, недавно горсобрание поддержало проект Кохтла-Ярвеской гимназии по организации эстафетного забега, посвященного пятой годовщине гимназии, который состоится 11 октября.

Горсобрание выделило на поддержку этого мероприятия 650 евро, которые пойдут на софинансирование услуги по хронометражу.

Подробнее - на городском сайте.

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Кохтла-Ярве
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