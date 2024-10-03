В полдень 1 октября спасатели получили вызов на улицу Весироози в Нарве, где пожилая женщина упала на лестнице, спускаясь в подвал, получила травмы и уже не смогла выбраться самостоятельно.
СПАСАТЕЛИ ⟩ Упавшая женщина застряла в подвале
Спасатели с помощью веревочного спасательного оборудования вытащили женщину из подвала.
Пострадавшую передали работникам скорой помощи.
Дети играли с огнем в многоквартирном доме
Вечером 1 октября житель соседнего дома заметил пламя перед дверью 5-этажного квартирного дома на улице Выйду в Кивиыли. Когда спасатели прибыли, они увидели трех девочек, убегающих с места происшествия.
Открытого огня больше не было, тлел только дверной уплотнитель. Однако лестничная клетка и подвал были задымлены, и помещения пришлось проветрить.
На место вызвали полицию.