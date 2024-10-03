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СПАСАТЕЛИ Упавшая женщина застряла в подвале

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Машина спасателей.
Машина спасателей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В полдень 1 октября спасатели получили вызов на улицу Весироози в Нарве, где пожилая женщина упала на лестнице, спускаясь в подвал, получила травмы и уже не смогла выбраться самостоятельно.

Спасатели с помощью веревочного спасательного оборудования вытащили женщину из подвала.

Пострадавшую передали работникам скорой помощи. 

Дети играли с огнем в многоквартирном доме

Вечером 1 октября житель соседнего дома заметил пламя перед дверью 5-этажного квартирного дома на улице Выйду в Кивиыли. Когда спасатели прибыли, они увидели трех девочек, убегающих с места происшествия.

Открытого огня больше не было, тлел только дверной уплотнитель. Однако лестничная клетка и подвал были задымлены, и помещения пришлось проветрить.

На место вызвали полицию.

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