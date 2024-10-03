Во вторник, 1 октября, в половине одиннадцатого в центр тревоги поступило сообщение о том, что на шоссе Йыхви-Тарту в деревне Пуру волости Йыхви автомобиль вылетел с дороги.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Пуру машина наехала на дорожные знаки и фонарные столбы
Автомобиль наехал на дорожные знаки и фонарные столбы. Машина перекатилась через крышу и лежала на боку в кювете.
Спасатели открыли капот автомобиля, чтобы снять клеммы с аккумулятора, и сняли лобовое стекло, чтобы выключить зажигание. Электрические кабели отключили, и территория была оцеплена.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. С инцидентом продолжила разбираться полиция.
Мошенник взял кредит на имя жертвы
В полицию обратилась 19-летняя девушка, удостоверение личности которой было использовано без ее ведома и без разрешения на получение кредита в "InBank".
Ущерб составляет примерно 1378 евро.
В Сонда украли оборудование
В полицию поступило сообщение о том, что из открытого сарая в поселке Сонда волости Люганузе были украдены шины внедорожника "Toyota" с дисками, аккумуляторная бензопила "Makita", два аккумулятора "Makita" и 25-литровая канистра с бензином.
Первоначальный ущерб составляет 1200 евро.
Деньги исчезли из сумки
В ночь на 2 октября из сумки, оставленной без присмотра в нарвском развлекательном заведении, были украдены 207 евро наличными.