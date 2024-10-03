СВОДКА ПОЛИЦИИ В Пуру машина наехала на дорожные знаки и фонарные столбы

Автомобиль наехал на дорожные знаки и фонарные столбы. Машина перекатилась через крышу и лежала на боку в кювете.

Спасатели открыли капот автомобиля, чтобы снять клеммы с аккумулятора, и сняли лобовое стекло, чтобы выключить зажигание. Электрические кабели отключили, и территория была оцеплена.

Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. С инцидентом продолжила разбираться полиция.

Мошенник взял кредит на имя жертвы

В полицию обратилась 19-летняя девушка, удостоверение личности которой было использовано без ее ведома и без разрешения на получение кредита в "InBank".

Ущерб составляет примерно 1378 евро.

В Сонда украли оборудование

В полицию поступило сообщение о том, что из открытого сарая в поселке Сонда волости Люганузе были украдены шины внедорожника "Toyota" с дисками, аккумуляторная бензопила "Makita", два аккумулятора "Makita" и 25-литровая канистра с бензином.

Первоначальный ущерб составляет 1200 евро.

Деньги исчезли из сумки

В ночь на 2 октября из сумки, оставленной без присмотра в нарвском развлекательном заведении, были украдены 207 евро наличными.