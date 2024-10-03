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Сидевший в тюрьме в Йыхви руководитель кемеровской группировки выслан в Россию

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Руководитель кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич в 2018 году в Харьюском уездном суде.
Руководитель кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич в 2018 году в Харьюском уездном суде. Фото: Tairo Lutter

Отбывавший наказание в Вируской тюрьме предводитель преступной группировки отсидел половину срока и был выслан в Россию.

Уроженец российского Кемерово и гражданин России Вячеслав Гулевич много лет руководил в Эстонии так называемой кемеровской преступной группировкой, пока его и многих членов группировки не осудили и не приговорили к длительным срокам заключения. Гулевича приговорили к 12 годам тюрьмы, и он должен был выйти на свободу в 2029 году.

Гулевича задержали в Испании

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