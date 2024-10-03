Сидевший в тюрьме в Йыхви руководитель кемеровской группировки выслан в Россию

Уроженец российского Кемерово и гражданин России Вячеслав Гулевич много лет руководил в Эстонии так называемой кемеровской преступной группировкой, пока его и многих членов группировки не осудили и не приговорили к длительным срокам заключения. Гулевича приговорили к 12 годам тюрьмы, и он должен был выйти на свободу в 2029 году.