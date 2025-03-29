Прокуратура не согласна с досрочным освобождением осужденного за тройное убийство в Силламяэ

Вируский уездный суд принял решение досрочно освободить из тюрьмы Бориса Бармотина (70), приговоренного в 1999 году к пожизненному заключению за тройное убийство. Хотя Госсуд считает, что освобождению пожизненно заключенного должно предшествовать его помещение в тюрьму открытого типа, Бармотин не провел ни одного дня в тюрьме открытого типа. Тюрьма объяснила это нехваткой места.