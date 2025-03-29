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Прокуратура не согласна с досрочным освобождением осужденного за тройное убийство в Силламяэ

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Борис Бармотин провел в тюрьме более 25 лет и теперь может выйти на свободу. Снимок сделан в Пярнуской тюрьме в 2002 году.
Борис Бармотин провел в тюрьме более 25 лет и теперь может выйти на свободу. Снимок сделан в Пярнуской тюрьме в 2002 году. Фото: Urmas Luik / Scanpix

Вируская окружная прокуратура не согласна с досрочным освобождением Бориса Бармотина, приговоренного к пожизненному заключению за убийство двоих пенсионеров и их семилетнего внука в Силламяэ в конце прошлого века.

Вируский уездный суд принял решение досрочно освободить из тюрьмы Бориса Бармотина (70), приговоренного в 1999 году к пожизненному заключению за тройное убийство. Хотя Госсуд считает, что освобождению пожизненно заключенного должно предшествовать его помещение в тюрьму открытого типа, Бармотин не провел ни одного дня в тюрьме открытого типа. Тюрьма объяснила это нехваткой места.

Запрашивают экспертизу на предмет рецидива

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