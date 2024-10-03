В Дни родственных народов в Ида-Вирумаа состоятся концерты фольклорной музыки и конференция

Академик Карл Паюсалу (Тартуский университет) расскажет в докладе "Языковое формирование северо-востока Эстонии" о том, что если поискать истоки балтийско-финских языков, то в случае некоторых из них таким местом можно считать Вирумаа. Именно восточная часть исторического Вирумаа уже в древние времена была богата родственными народами и языками. Здешним коренным народом считались води, оставившие свой след в диалекте северо-восточной Эстонии. Однако на севере-востоке Эстонии проживали также ижорцы и другие балтийско-финские, а позднее и славянские племена. До конца не изучены еще корни языка полуверников. А кто же были чуди, по названию которых свое русскоязычное название получило Чудское озеро? - задаст он вопросы, ответы на которые попытаются найти на конференции.