Празднование Дней родственных народов доберется 18 и 19 октября и до Ида-Вирумаа: в Йыхви состоится конференция, а в Нарве пройдут концерты фольклорной музыки.
В Дни родственных народов в Ида-Вирумаа состоятся концерты фольклорной музыки и конференция
Занимающееся сохранением культуры родственных народов целевое учреждение "Fenno-Ugria" и Эстонский центр народной культуры проведут 18 октября в Йыхвиском концертном доме конференцию "Финно-угорские народы и северо-восточная Эстония".
Академик Карл Паюсалу (Тартуский университет) расскажет в докладе "Языковое формирование северо-востока Эстонии" о том, что если поискать истоки балтийско-финских языков, то в случае некоторых из них таким местом можно считать Вирумаа. Именно восточная часть исторического Вирумаа уже в древние времена была богата родственными народами и языками. Здешним коренным народом считались води, оставившие свой след в диалекте северо-восточной Эстонии. Однако на севере-востоке Эстонии проживали также ижорцы и другие балтийско-финские, а позднее и славянские племена. До конца не изучены еще корни языка полуверников. А кто же были чуди, по названию которых свое русскоязычное название получило Чудское озеро? - задаст он вопросы, ответы на которые попытаются найти на конференции.
Доклад историка и председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа "Следы води в археологических древностях Ида-Вирумаа" рассмотрит общие черты материалов археологических раскопок на северо-востоке Эстонии и северо-западе России, указывающие на определенную культурную общность.
Культурный антрополог Мадис Туудер расскажет о поселениях финнов-ингерманландцев и ижорцев в Ингерманландии, об истории их формирования, об их судьбе и о том, что стало с ними сегодня. Параллельно разговор пойдет также о политических процессах, повлиявших на поселения ижорцев и финнов-ингерманландцев, а также на жизнь этих народностей.
Доклад руководителя Ийзакуского приходского музея Мари Раап будет посвящен главным образом полуверникам: кто они и откуда пришли, как их описывали в периодике и что говорят о них записи в журналах наблюдений.
В конце конференции председатель правления "Kodavere Pärimuskeskus" Эрго-Харт Вястрик поделится своим опытом, как оживить кодавереский язык и региональную фольклорную культуру.
Участие в конференции бесплатное, однако организаторы просят заинтересованных заранее зарегистрироваться через линк на домашней странице fennougria.ee.
А 19 октября в Нарве состоятся два концерта фольклорной музыки. В концерте, который начнется в 16.00 в Доме культуры "Ругодив", на сцену выйдут девять исполнителей. В том числе "Супрядки" (русский), "Verska Naase" (сету), "Kännu Peal Käbi" (финно-угорский), "Yumshan Gur" (удмуртский), "Lakatos Áron Zenekara" (венгерский) и другие.
Клубная ночь Дней родственных народов начнется в 21.00 в клубе "Ro-Ro", там выступят сетуская black metal-группа "Langenu", эстонско-удмуртский вокальный ансамбль "Ar-God" и карельская фолк-трип-хоп группа "Ilmu".
Билеты на оба концерта можно купить в "Piletilevi".