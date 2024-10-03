ОДИН ВОПРОС Почему Йыхви будет поддерживать создание парковок у квартирных домов?

- Нехватка парковочных мест рядом с квартирными домами является в Йыхви очень большой проблемой. Когда мы пять лет назад начали поддерживать приведение в порядок внутридворовых дорог, то на это была очередь. Сейчас очереди уже нет. Поддержка предполагает собственное участие квартирных товариществ, ведь волость не может поддержать это на сто процентов. Волость будет осуществлять также надзор и организует работы, так что председатель товарищества в это непосредственно вмешиваться не должен, а товариществу пришлют счет.