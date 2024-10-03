Йыхвиское волостное собрание приняло поправку к постановлению, в соответствии с которой волость в дальнейшем вдобавок к приведению в порядок внутридворовых дорог поддержит создание парковок у квартирных домов. Необходимость этого объяснил на заседании член волостного собрания Пауль Паас.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему Йыхви будет поддерживать создание парковок у квартирных домов?
Председатель хозяйственно-бюджетной комиссии волостного собрания ПАУЛЬ ПААС:
- Нехватка парковочных мест рядом с квартирными домами является в Йыхви очень большой проблемой. Когда мы пять лет назад начали поддерживать приведение в порядок внутридворовых дорог, то на это была очередь. Сейчас очереди уже нет. Поддержка предполагает собственное участие квартирных товариществ, ведь волость не может поддержать это на сто процентов. Волость будет осуществлять также надзор и организует работы, так что председатель товарищества в это непосредственно вмешиваться не должен, а товариществу пришлют счет.