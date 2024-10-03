После длившегося около двух месяцев конкурса на должность исполнительного руководителя принадлежащего городу Кохтла-Ярве предприятия коммунального хозяйства "OSK Grupp" назначили Мартина Лехтла.
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Руководителем кохтла-ярвеского коммунального предприятия стал Мартин Лехтла
Мартин Лехтла (48) занимался коммунальным хозяйством большую часть своей трудовой жизни. Он являлся в том числе руководителем администрации бывшей шахты "Viru", а также занимался административными вопросами и на других бывших предприятиях "Eesti Põlevkivi".
Последние 14 лет он действовал в качестве предпринимателя, и его предприятия "Dominum" оказывало административные услуги. Его клиентами являлись также некоторые торговые центры Ида-Вирумаа.