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Руководителем кохтла-ярвеского коммунального предприятия стал Мартин Лехтла

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Мартин Лехтла является председателем "OSK Grupp" с 26 сентября.
Мартин Лехтла является председателем "OSK Grupp" с 26 сентября. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

После длившегося около двух месяцев конкурса на должность исполнительного руководителя принадлежащего городу Кохтла-Ярве предприятия коммунального хозяйства "OSK Grupp" назначили Мартина Лехтла.

Мартин Лехтла (48) занимался коммунальным хозяйством большую часть своей трудовой жизни. Он являлся в том числе руководителем администрации бывшей шахты "Viru", а также занимался административными вопросами и на других бывших предприятиях "Eesti Põlevkivi".

Последние 14 лет он действовал в качестве предпринимателя, и его предприятия "Dominum" оказывало административные услуги. Его клиентами являлись также некоторые торговые центры Ида-Вирумаа.

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