ПЕРЕДОВИЦА Спецзадание выполнено, но какова основная задача?

Сам Пурга говорит, что в течение года выполнял специальное задание, данное ему тогдашним премьер-министром Каей Каллас, - отыскать тех предпринимателей, которые рискнули бы своими денежными средствами для создания здесь новых предприятий, используя средства фонда справедливого перехода. Под руководством Пурга условия были изменены так, что возможность поддержки получала и туристическая сфера, благодаря чему в Ида-Вирумаа сейчас строится как минимум четыре крупных отеля.

Пурга на самом деле имеет право говорить, что в целом специальное задание выполнено: предприниматели нашлись, большая часть пособий выплачена, и теперь осталось дождаться результатов, то есть того времени, когда люди начнут работать в новых компаниях. Правительство тоже удалось спасти, ведь было бы неприятно, если бы деньги из фонда справедливого перехода не были использованы и их пришлось бы вернуть в Евросоюз. Эти инициативы, безусловно, принесут пользу и развитию Ида-Вирумаа.

Дело в том, что их потребуется гораздо больше.

Но такая особая задача вряд ли была основной идеей и целью должности представителя правительства в Ида-Вирумаа. Поскольку после ухода Пурга министры говорят о необходимости переосмысления этой должности, то похоже, что ясности на этот счет им самим не хватает. В этом случае в самоуправлениях Ида-Вирумаа можно было бы провести быстрый сбор идей.