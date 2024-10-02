Спасательный департамент запускает кампанию по подготовке жителей к кризисным ситуациям

В течение всей осени Спасательный департамент привлекает внимание жителей и компаний к различным аспектам подготовки к кризисам. Кроме того, предлагаются тренинги для компаний и организаций, а также разрабатывается онлайн-курс по гражданской защите, который начнут тестировать уже в середине октября.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, готовность населения важна как с точки зрения безопасности самих людей, так и с точки зрения функционирования государства в любых кризисах, потому что даже в случае военного нападения фронт удерживается только до тех пор, пока работает тыл.

- Из опыта Украины, а также других стран мы видим, насколько важно, чтобы люди были готовы к различным опасным ситуациям, так как именно они составляют тот тыл, который помогает государству функционировать даже в условиях кризисов. В случае военного нападения сопротивление на фронте рушится, если население в тылу уязвимо, и, следовательно, государственная система тоже падает. Чтобы поддержать и повысить готовность наших спасателей, местных самоуправлений, сообществ, а также самих жителей к кризисам, мы приняли решение в течение ближайших трех лет инвестировать более 16 миллионов евро в гражданскую защиту. Все это для того, чтобы наше общество стало сильнее, а мощный тыл сохранялся, - сказал Ляэнеметс.