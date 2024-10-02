В октябре Спасательный департамент запускает масштабную информационную кампанию "Подготовься, чтобы твоя жизнь/твоя семья/Эстония были защищены!", которая предоставляет основную информацию о том, на что следует обратить внимание при подготовке к кризисам.
Спасательный департамент запускает кампанию по подготовке жителей к кризисным ситуациям
В течение всей осени Спасательный департамент привлекает внимание жителей и компаний к различным аспектам подготовки к кризисам. Кроме того, предлагаются тренинги для компаний и организаций, а также разрабатывается онлайн-курс по гражданской защите, который начнут тестировать уже в середине октября.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, готовность населения важна как с точки зрения безопасности самих людей, так и с точки зрения функционирования государства в любых кризисах, потому что даже в случае военного нападения фронт удерживается только до тех пор, пока работает тыл.
- Из опыта Украины, а также других стран мы видим, насколько важно, чтобы люди были готовы к различным опасным ситуациям, так как именно они составляют тот тыл, который помогает государству функционировать даже в условиях кризисов. В случае военного нападения сопротивление на фронте рушится, если население в тылу уязвимо, и, следовательно, государственная система тоже падает. Чтобы поддержать и повысить готовность наших спасателей, местных самоуправлений, сообществ, а также самих жителей к кризисам, мы приняли решение в течение ближайших трех лет инвестировать более 16 миллионов евро в гражданскую защиту. Все это для того, чтобы наше общество стало сильнее, а мощный тыл сохранялся, - сказал Ляэнеметс.
По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, ключевым фактором успешного преодоления кризисов является готовность жителей и их способность правильно действовать в кризисной ситуации: "Если мы готовы к худшему, мы готовы ко всему. Широкие знания о кризисах и готовность каждого человека позволяют спасать жизни в тех ситуациях, когда помощь не может прийти мгновенно", - сказал Клаос.
По его словам, каждый человек должен задуматься о своей домашней ситуации и оценить, что это значит для него и его семьи, если придется справляться самостоятельно в течение недели без электричества, воды и отопления».
Спасательный департамент является ведущим учреждением в сфере гражданской защиты и отвечает, среди прочего, за укрытие, масштабную эвакуацию, развитие системы оповещения об угрозах и улучшение готовности населения к кризисам.
- Когда кризис уже наступил, времени на подготовку не остается. Спасательный департамент консультирует и обучает людей, чтобы каждый был лучше подготовлен к кризисам. Например, компании, местные органы власти и сообщества могут заказать тренинги по гражданской защите. Призываю всех воспользоваться этой возможностью, - сказал Клаос.
Спасательный департамент создает центры устойчивости по всей Эстонии в сотрудничестве с местными самоуправлениями. Это будут информационные пункты и места поддержки, куда местные жители смогут обратиться в случае серьезных кризисов. "Мы также ежедневно работаем с партнерами над созданием эффективной системы оповещения об угрозах - от сирен до информирования через СМИ. Мы развиваем как новые, так и уже существующие каналы оповещения, чтобы информация и инструкции достигали людей как можно быстрее и оперативнее в кризисной ситуации", - отметил глава Спасательного департамента.