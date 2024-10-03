Департамент социального страхования во втором полугоди следующеего года планирует закрыть пункт обслуживания клиентов в Кохтла-Ярве, так как вынужден сокращать свои расходы. Об этом сообщил новостной портал Rus.ERR.
Представительство Департамента социального страхования в Кохтла-Ярве может закрыться ради экономии
Урезание бюджета Департамента социального страхования произойдет в том числе за счет дальнейшего закрытия бюро обслуживания клиентов, сокращения финансирования услуг по поддержке приемных родителей, а также уменьшения средств, выделяемых на услуги семейного примирения, передают "Актуальная камера" и Rus.ERR.
Гендиректор департамента Марет Марипуу сообщила, что уже в этом году были закрыты клиентские обслуживания в Тюри и Пылва, а во второй половине 2025 года планируется закрыть отделение в Кохтла-Ярве.
Кохтла-Ярвеский пункт обслуживания клиентов Департамента социального страхования расположен на втором этаже торгового центра "Vironia" и открывает двери для клиентов только три дня в неделю.