Представительство Департамента социального страхования в Кохтла-Ярве может закрыться ради экономии

Урезание бюджета Департамента социального страхования произойдет в том числе за счет дальнейшего закрытия бюро обслуживания клиентов, сокращения финансирования услуг по поддержке приемных родителей, а также уменьшения средств, выделяемых на услуги семейного примирения, передают "Актуальная камера" и Rus.ERR.

Гендиректор департамента Марет Марипуу сообщила, что уже в этом году были закрыты клиентские обслуживания в Тюри и Пылва, а во второй половине 2025 года планируется закрыть отделение в Кохтла-Ярве.

Кохтла-Ярвеский пункт обслуживания клиентов Департамента социального страхования расположен на втором этаже торгового центра "Vironia" и открывает двери для клиентов только три дня в неделю.