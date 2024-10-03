Иностранцу на границе пришлось выкинуть российские сувениры с серпом и молотом

На Нарвском погранпункте 2 октября, в среду, пограничники проверили вещи гражданина Испании, прибывшего из России. Среди этих вещей, как рассказали в Идаской префектуре Депратмента полиции и погранохраны, обнаружились две шапки с изображением серпа и молота, а также красные пятиконечные звезды.

Пограничники объяснили испанцу, что эти вещи содержат символику страны-агрессора, которая запрещена в Эстонии. Тогда иностранец отказался от шапок и оставил их на погранпункте, после чего ему разрешили пройти далее в Эстонию.

На Нарвском погранпункте имеется специальный контейнер, подобный мусорному баку, но предназначенный именно для вещей с запрещенной символикой, а также георгиевских лент и тому подобному.