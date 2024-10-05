ОПРОС Какие новые знания вы хотели бы получить?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ольга ИГНАТЬЕВА, пенсионер: - Никаких, тех, что есть, для меня хватает. Здоровье не очень, дома дел много и внучка есть, за которой присматриваю. Скучать некогда. Интерес есть к агрономии - люблю землю, в компьютере ищу разную информацию, слежу за тенденциями.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марина ФЕДОРОВА, безработная: - Очень хотела бы поучиться археологии - с детства нравилось находить в земле что-то интересное, тихонько снимать слой за слоем... Жаль, что не выбрала такую профессию, сейчас уже поздно. Много чему училась, но, к сожалению, в жизни ничего не пригодилось. Больше не планирую пока ничего.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валерий ФЕДОРОВ, энергетик: - Учиться всегда интересно. Пока не решил конкретно, но постарался бы пойти куда-то в сторону хобби. Разное интересует, но на первое место поставил бы кулинарию - творить что-то особенное на мангале во дворе дома теперь, когда стал пенсионером, времени хватает.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аркадий ЗАКАРЛЮКА, управляющий домами: - Огромное количество желаний. Сейчас учусь онлайн на курсах по управлению недвижимостью, совершенствую эстонский, с дочерью практикуюсь в английском. Путешествуя по разным странам, понимаю, что надо знать хоть немного французский и испанский - хотелось бы углубиться. Инфотехнологии интересуют - не хочется краснеть перед молодым поколением.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Лидия СВЕТЮК, безработная: - Больше хотелось бы изучать инфотехнологии, но в любой сфере необходимо знание госязыка, чего мне не хватает. На бирже пообещали предложить курсы, жду.