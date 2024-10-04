Если в целом на протяжении всего года основными причинами отравлений являются химикаты, лекарства и алкоголь, то в осенний сезон увеличивается количество обращений, связанных с грибами и уксусом. При этом все отравления можно предотвратить.
Грибы и уксус – основные риски отравлений в осенний сезон
«В прошлом году на инфолинию по вопросам отравлений 16662 поступило 4464 звонка. Количество звонков растет из года в год, поскольку повышается осведомленность об инфолинии и ее роли в здравоохранении. Благодаря инфолинии большинство обратившихся справляются с проблемой дома – им не приходится ехать в больницу или вызывать скорую помощь», - отметила руководитель Информационного центра по отравлениям Маре Одер.
Сезон отравлений, вызванных употреблением свежих грибов и грибных блюд, длится до первых ночных заморозков. После этого увеличивается количество звонков, связанных с грибными заготовками. «Собирать и консервировать следует только те грибы, которые хорошо знакомы. Даже если в банку попадет небольшая часть ядовитого гриба, — это уже представляет опасность для здоровья. К тому же маринованные грибы часто подают за праздничным столом – здесь нужно учитывать, что многие грибы вызывают отравление при употреблении с алкоголем», - сказала Одер.
Сейчас, когда сезон консервирования в самом разгаре, следует соблюдать особую осторожность при использовании уксуса. «30-процентная уксусная кислота — это едкое вещество, которое выглядит в стакане как обычная вода. Когда человек берет стакан воды или бутылку, он обычно пьет с жаждой. Если же вместо воды там уксус, то обычно только на втором глотке человек понимает, что жидкость не предназначена для питья. Отравление уксусной кислотой, к сожалению, не проходит бесследно, и влияет на человека до конца жизни. Из-за интернет-торговли ситуация изменилась даже в тех Cеверных странах, где раньше с уксусной кислотой проблем не наблюдалось – несчастные случаи порой происходят даже с крайне едкой 80%-ной уксусной кислотой», - подчеркнула Одер.
Чтобы избежать отравления уксусной кислотой, стоит следить за тем, чтобы уксусный раствор не оставался без присмотра. Уксусную кислоту, как и другие химические вещества, следует хранить в оригинальной упаковке и в недоступном для детей месте.
При подозрении на отравление следует звонить на круглосуточную инфолинию 16662, которая является анонимной и предоставляет консультации на эстонском, русском и английском языках. Повседневные усилия экспертов инфолинии направлены на снижение заболеваемости, предотвращение ущерба здоровью и смертности от острых отравлений.
«На инфолинию можно обращаться при любом отравлении или подозрении на него. Источником отравления могут быть химикаты, косметика, натуральные продукты, лекарства, грибы, растения, ягоды, укусы ядовитых животных, ядовитые газы или вещества, вызывающие привыкание. На инфолинию можно обращаться также в случае, если отравление возникло во время путешествия», - добавила Одер.
6 октября Информационный центр по вопросам отравлений Департамента здоровья отмечает день рождения. За 16 лет работы сотрудники центра оказали помощь более чем 38 000 обратившимся.