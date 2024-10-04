Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа в пятницу, 4 октября.
Куда пойти в Ида-Вирумаа сегодня?
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки живописи Лемме Халдре и Лайне Пайо "Valguses ja varjus" / "При свете и в тени". Выставка открыта до 31 октября.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - вечер поэзии и размышлений "И. Северянин и Д. Хармс. Лирический ироник и философ-пересмешник. Ананасы в шампанском и огурцы". Гость литературной гостиной - Александр Мартынов.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - концерт, посвященный Дню учителя. Выступает ансамбль "Kaunimate Aastate Vennaskond". Вход свободный.
* В Люганузеском народном доме в 20.00 - праздник урожая.