Эстонский военный музей хочет стать владельцем Бронзового солдата

"Показалось разумным перевести его под нашу ответственность, потому что мы все равно заботимся о нем", — сказал директор музея Хеллар Лилль, слова которого в пятницу, 4 октября, приводит информационный портал Rus.Delfi.

Лилль заверил, что других планов у музея относительно Бронзового солдата нет, он останется стоять на своем нынешнем месте на Военном кладбище на улице Фильтри, а речь идет исключительно о смене владельца.

По словам старейшины Кесклинна, члена Партии реформ Сандера Андла, поскольку памятник уже находится на управляемом музеем кладбище, то логично, что он мог бы официально числиться на его балансе, но общая позиция города по ходатайству пока не сформулирована.

Бронзовый солдат был перенесен из центра Таллинна на Военное кладбище в 2007 году.