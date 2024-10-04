Полиция задержала мужчину, участвовавшего в мошенничесте

В понедельник 84-летней женщине поступил мошеннический звонок, в котором утверждалось, что её знакомый попал в больницу и для лечения нужны деньги. Женщина отдала мошеннику 4000 евро у двери своего дома.

В начале недели другой пожилой женщине поступил похожий звонок, в котором говорилось, что её дочь попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение и сменная одежда для больницы. Обеспокоенная мать быстро собрала вещи дочери и передала их вместе с 2000 евро мошеннику.

По словам Марью Тооминг, руководителя группы по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества криминального бюро Пыхьяской префектуры, в Эстонии действует группа людей, которых отправляют забирать деньги прямо у домов жертв. «Этих "денежных мулов" координируют из зарубежных колл-центров. Вчера в Мустамяэ был задержан 18-летний местный житель, который направлялся к дому обманутого человека. Полицейские успели остановить его до того, как он переступил порог. Информация о "муле" поступила от внука, которому бабушка сказала, что её знакомый попал в аварию, и теперь у неё просят деньги. Поскольку внук понял, что это мошенничество, он сразу же отправился к бабушке и вызвал полицию», – описала ситуацию Тооминг.

Полиция также получила информацию о звонках, в которых звонящие утверждали, что было ошибочно учтено меньшее количество рабочих лет в пенсионный стаж, и для исправления этого нужно подписать заявление с использованием PIN-кодов. В некоторых случаях звонящий говорил, что для изменения или корректировки данных пенсионного фонда нужно записаться на приём в Департамент социального страхования. После этого жертва должна была ввести PIN-коды для подтверждения времени записи.

«Мы активно работаем над тем, чтобы как можно быстрее задержать мошенников, действующих здесь. По собранной на данный момент информации, "денежные мулы" в основном действуют в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, но могут перемещаться и в другие регионы Эстонии. Поэтому призываю всех позвонить своим пожилым родственникам уже сегодня и предупредить их о мошеннических звонках. Объясните и подчеркните, что оплата лечения не происходит таким образом. Ни одна организация не отправляет людей за деньгами к дверям домов. Также объясните, что если кто-то просит подтвердить что-либо по телефону с помощью двух PIN-кодов, то этот звонок нужно сразу же прервать, потому что это мошенничество», – сказала Тооминг.