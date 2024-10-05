Анвар Самост: Воздушное сообщение в Эстонии дорогое, а его отсутствие - еще дороже

География беспощадна, и хотя приходится признать, что положение Эстонии на карте Европы периферийное, напоминающее самую дальнюю точку полуострова, Латвии, может, повезло еще меньше. Рядом с Эстонией, по другую сторону узкого залива, находится Финляндия с населением в пять с половиной миллионов человек, сильной экономикой и культурной близостью. Миллионы этих людей ежегодно путешествуют на корабле из Хельсинки в Таллинн, эстонцы работают и ведут бизнес в Финляндии, путешествуют через нее. В Латвии нет даже пункта опоры, сравнимого с судовым сообщением между Эстонией и Швецией.

Поэтому в Латвии существует долгосрочный общественный консенсус, который предусматривает сохранение воздушного сообщения с другими европейскими странами любой ценой. Даже если время от времени это причиняет боль и рушится - как мы снова видим в данный момент, - молчаливое соглашение было соблюдено.

Цена в почти 600 миллионов евро для привезенных в Латвию туристов и бизнес-путешественников может показаться сумасшедшей, но только на первый взгляд. Совершенно очевидно, что выгоды, полученные экономикой и социальным развитием соседей, были больше. Это трудно измерить, но без "Air Baltic" Латвия, несомненно, была бы более бедной и отдаленной страной.