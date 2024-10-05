Пару недель назад исполняющим обязанности директора Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы стал 38-летний Кармо Курвитс, успевший в своей жизни десять лет поруководить Выруской гимназией и удостоившийся от президента премии молодого деятеля в области образования. К сожалению, велика вероятность, что в Кохтла-Ярве он задержится лишь на несколько месяцев, пока Министерство образования не найдет для этой школы нового "настоящего" директора. В то же время он постарается посодействовать тому, чтобы Ярвеская школа получила лучшего директора.
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Кармо Курвитс: главная задача школы - научить быть хорошими людьми
Кармо Курвитс стал руководителем госгимназии в 28 лет
- Кармо Курвитс изучал в Тартуском университете экономику, и его трудовая карьера началась с работы банковским теллером.
- В 22 года он стал учителем в Тартуской художественной гимназии, где уже через пару лет вырос до завуча. В 27-летнем возрасте он уже был завучем известнейшей в Эстонии школы - гимназии Мийны Хярма.
- В 28 лет он возглавил Вырускую государственную гимназию, которой руководил десять лет до августа этого года. В 2020 году Выруская гимназия удостоилась звания школы года Эстонии.
- В 2016 году Курвитс в течение месяца стажировался в деле руководства школой в Англии - в Ormiston Maritime Academy в Гримсби - и впечатлениями об этом подробно делился в своем блоге "Kurvits Inglismaal".
- В 2017 году Кармо Курвитс был удостоен президентом Эстонии Керсти Кальюлайд премии молодого деятеля в сфере образования. Город Выру нынче наградил его гербовым знаком мэра.
- В сентябре этого года он поступил в Тартуский университет изучать управление изменениями в обществе.
- С 21 сентября этого года он является исполняющим обязанности директора Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы.