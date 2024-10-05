Кармо Курвитс: главная задача школы - научить быть хорошими людьми

Пару недель назад исполняющим обязанности директора Кохтла-Ярвеской Ярвеской школы стал 38-летний Кармо Курвитс, успевший в своей жизни десять лет поруководить Выруской гимназией и удостоившийся от президента премии молодого деятеля в области образования. К сожалению, велика вероятность, что в Кохтла-Ярве он задержится лишь на несколько месяцев, пока Министерство образования не найдет для этой школы нового "настоящего" директора. В то же время он постарается посодействовать тому, чтобы Ярвеская школа получила лучшего директора.