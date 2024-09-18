Тармо Пост, выбранный два года назад Министерством образования директором Ярвеской школы Кохтла-Ярве, неожиданно объявил, что в конце этой недели покинет свой пост.
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ПО СУГУБО ЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ ⟩ Директор Ярвеской школы Тармо Пост покидает свою должность
- Причина моей отставки глубоко личная, - подтвердил Пост в своем заявлении для школьного коллектива во вторник вечером.
При этом он добавил, что два года на посту руководителя Ярвеской школы были для него, с одной стороны, очень интересными и развивающими, а с другой, непростыми. "Я бы осмелился сказать, что это были одни из самых трудных лет в моей жизни как работающего человека", - сказал Пост, который ранее руководил Элваской гимназией и Валгаской основной школой.