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ПО СУГУБО ЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ Директор Ярвеской школы Тармо Пост покидает свою должность

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По словам Тармо Поста, он покидает должность директора Ярвеской школы по личным причинам.
По словам Тармо Поста, он покидает должность директора Ярвеской школы по личным причинам. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тармо Пост, выбранный два года назад Министерством образования директором Ярвеской школы Кохтла-Ярве, неожиданно объявил, что в конце этой недели покинет свой пост.

- Причина моей отставки глубоко личная, - подтвердил Пост в своем заявлении для школьного коллектива во вторник вечером.

При этом он добавил, что два года на посту руководителя Ярвеской школы были для него, с одной стороны, очень интересными и развивающими, а с другой, непростыми. "Я бы осмелился сказать, что это были одни из самых трудных лет в моей жизни как работающего человека", - сказал Пост, который ранее руководил Элваской гимназией и Валгаской основной школой.

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