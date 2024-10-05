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ИСТОРИЯ Как взаимосвязаны усадьба Пюсси и главная героиня оперы Верди?

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Мари Дюплесси.
Мари Дюплесси. Фото: Repro

История усадьбы Пюсси, а точнее его владельцев, особенно рассказы о семье Штакельбергов, таит в себе столько интригующего, что даже в век смартфонов это заслуживает внимания самой широкой публики. Даю на ваш суд одну из таких историй.

По некоторым мнениям, самой исполняемой оперой всех времен является "Травиата" Джузеппе Верди, основой либретто которой стал роман Александра Дюма "Дама с камелиями". В частности, инсценировка самого Дюма, премьера которой заставила парижан броситься за билетами в театр, и произвела глубокое впечатление на композитора Джузеппе Верди.

Несколько менее известно, что в основе этой трогательной истории заложен образ реального человека - Мари Дюплесси, некоронованной королевы парижских куртизанок середины XIX века. И ее короткая и трагическая история жизни - она умерла от туберкулеза в возрасте 23 лет.

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