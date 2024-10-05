История усадьбы Пюсси, а точнее его владельцев, особенно рассказы о семье Штакельбергов, таит в себе столько интригующего, что даже в век смартфонов это заслуживает внимания самой широкой публики. Даю на ваш суд одну из таких историй.
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ИСТОРИЯ ⟩ Как взаимосвязаны усадьба Пюсси и главная героиня оперы Верди?
По некоторым мнениям, самой исполняемой оперой всех времен является "Травиата" Джузеппе Верди, основой либретто которой стал роман Александра Дюма "Дама с камелиями". В частности, инсценировка самого Дюма, премьера которой заставила парижан броситься за билетами в театр, и произвела глубокое впечатление на композитора Джузеппе Верди.
Несколько менее известно, что в основе этой трогательной истории заложен образ реального человека - Мари Дюплесси, некоронованной королевы парижских куртизанок середины XIX века. И ее короткая и трагическая история жизни - она умерла от туберкулеза в возрасте 23 лет.