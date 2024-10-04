Вторые выходные подряд Йыхвиский концертный дом наполнен самыми яркими звездами образовательного небосклона. Всеэстонское гала-мероприятие "Учитель года" будет транслироваться в прямом эфире в субботу вечером на канале ETV.
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В субботу в Йыхвиском концертном доме пройдет всеэстонское гала-мероприятие учителей
На прошедшей в позапрошлую пятницу гала-церемонии, посвященной работникам сферы образования, были отмечены лучшие учителя, директора и школы Ида-Вирумаа. В эту субботу, в День учителя, в Йыхви будут высказаны слова благодарности и признания лучшим работникам сферы образования Эстонии.