Пт, 4.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

В субботу в Йыхвиском концертном доме пройдет всеэстонское гала-мероприятие учителей

Copy
Победитель шоу "Эстония ищет суперзвезду" Ант Нурхан в прошлую пятницу выступил на гала-концерте в честь Дня учителя в Ида-Вирумаа, а также споет на аналогичном республиканском мероприятии.
Победитель шоу "Эстония ищет суперзвезду" Ант Нурхан в прошлую пятницу выступил на гала-концерте в честь Дня учителя в Ида-Вирумаа, а также споет на аналогичном республиканском мероприятии. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вторые выходные подряд Йыхвиский концертный дом наполнен самыми яркими звездами образовательного небосклона. Всеэстонское гала-мероприятие "Учитель года" будет транслироваться в прямом эфире в субботу вечером на канале ETV.

На прошедшей в позапрошлую пятницу гала-церемонии, посвященной работникам сферы образования, были отмечены лучшие учителя, директора и школы Ида-Вирумаа. В эту субботу, в День учителя, в Йыхви будут высказаны слова благодарности и признания лучшим работникам сферы образования Эстонии. 

Лауреаты получат премию в размере десяти тысяч евро

Кульминационным моментом гала-вечера станет объявление лауреатов премий в области образования в категориях: учитель детсада, классный преподаватель, классный руководитель, учитель-предметник основной школы, учитель гимназии, учитель профессионального образования, опорный специалист, учитель по интересам, преподаватель, руководитель учебного учреждения, друг образования и достижение года в области образования, а также лауреат государственной премии за дело жизни.

Всем лауреатам вручат традиционную фигурку Йоозепа и премию в размере 10000 евро, которую назначило правительство Эстонской Республики. Денежную премию получат также номинанты во всех категориях. Размер премии работнику образования за дело жизни - 65000 евро. В категории "премия за дело жизни" нынче было 35 кандидатов.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх