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На стипендию Кальё Кийска для молодого кинодеятеля поступило рекордное число заявок

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Памятник Кальё Кийску у Йыхвиского концертного дома.
Памятник Кальё Кийску у Йыхвиского концертного дома. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Нынче на стипендию Кальё Кийска, призванную поощрять молодых кинодеятелей, претендовали 14 молодых киноавторов, что является пока рекордом.

Йыхвиское волостное управление в сотрудничестве с Вируским кинофондом, Ида-Вируским инвестиционным агентством и центром здоровья "Corrigo" объявили в конце августа конкурс на стипендию имени Кальё Кийска для молодого кинодеятеля, на которую в этом году было подано рекордное количество заявок - четырнадцать. 

Кандидаты на стипендию Кальё Кийска

  • Кирилл Волков - жюри отмечает уроженца Ида-Вирумаа и активного продюсера, сосредоточившегося на коротких и быстрых форматах. В своей деятельности он постоянно помнит об Ида-Вирумаа как производственном регионе, осуществляя здесь всё более смелые проекты.
  • Мария Рейнуп - жюри отмечает молодого документалиста за продолжительное погружение в тематику Ида-Вирумаа и в местный материал. Было замечено дальнейшее желание Марии углубляться в разностороннюю тематику региона, и ей рекомендуют смелее раскрывать тему посредством кинематографической глубины.
  • Елена Пазилина - жюри отмечает проживающую в Ида-Вируском уезде и работающую с местным материалом режиссера, снявшую свой первый полнометражный художественный фильм в Нарве и преимущественно с местными нарвскими силами. Ее игровой фильм удостоился более широкого внимания и за пределами уезда, а также был тепло встречен местной общиной.

- Отрадно видеть, что стипендия Кальё Кийска удостоилась такого большого внимания и на эстонском киноландшафте есть так много молодых талантов. Йыхви всегда поддерживал творчество и развитие киноискусства, а стипендия дает молодым создателям возможность сделать следующий шаг в своей карьере. Наша цель - поддержать региональную киносферу и вдохновить молодых творцов, - отметила волостной старейшина Марис Тоомель.

Лауреатов премии объявят 16 октября на проходящем в Йыхвиском концертном доме кинодне "Ida Hubi" под названием "DUUBEL 1".

Инициированный Йыхвиским волостным управлением первый Ида-Вирумааский день кино проводится в сотрудничестве с Ида-Вируским центром предпринимательства, Ида-Вирумааским инвестиционным агентством и "Tehnopol". День кино соберет известнейших кинодеятелей Эстонии, активных деятелей из творческой и предпринимательской областей, а также ключевых лиц киноиндустрии. Цель дня - обсудить, как укрепить региональную киносферу Эстонии, а также поучиться на международном успешном опыте.

Стипендия Кальё Кийска для молодого кинодеятеля впервые была вручена в 2010 году по инициативе "Viru Keemia Grupp", "Tallinnfilm", Йыхвиского концертного дома и Йыхвиского волостного управления. После небольшой паузы стипендию возродило в 2022 году Йыхвиское волостное управление и она стала заметной поддержкой для молодых киноавторов.

Цель стипендии - отметить и поддержать молодых киноавторов, работа которых происходит за кадром: режиссеров, продюсеров, операторов, композиторов, художников и творческие команды. Размер стипендии в этом году - 3000 евро.

В жюри входили йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель, уроженец Ида-Вирумаа режиссер Пеэтер Симм и киноэксперты Кристийна Давидянц и Маарья Хиндоалла.

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