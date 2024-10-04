На стипендию Кальё Кийска для молодого кинодеятеля поступило рекордное число заявок

Лауреатов премии объявят 16 октября на проходящем в Йыхвиском концертном доме кинодне "Ida Hubi" под названием "DUUBEL 1".

Инициированный Йыхвиским волостным управлением первый Ида-Вирумааский день кино проводится в сотрудничестве с Ида-Вируским центром предпринимательства, Ида-Вирумааским инвестиционным агентством и "Tehnopol". День кино соберет известнейших кинодеятелей Эстонии, активных деятелей из творческой и предпринимательской областей, а также ключевых лиц киноиндустрии. Цель дня - обсудить, как укрепить региональную киносферу Эстонии, а также поучиться на международном успешном опыте.

Стипендия Кальё Кийска для молодого кинодеятеля впервые была вручена в 2010 году по инициативе "Viru Keemia Grupp", "Tallinnfilm", Йыхвиского концертного дома и Йыхвиского волостного управления. После небольшой паузы стипендию возродило в 2022 году Йыхвиское волостное управление и она стала заметной поддержкой для молодых киноавторов.

Цель стипендии - отметить и поддержать молодых киноавторов, работа которых происходит за кадром: режиссеров, продюсеров, операторов, композиторов, художников и творческие команды. Размер стипендии в этом году - 3000 евро.

В жюри входили йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель, уроженец Ида-Вирумаа режиссер Пеэтер Симм и киноэксперты Кристийна Давидянц и Маарья Хиндоалла.