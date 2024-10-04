Нынче на стипендию Кальё Кийска, призванную поощрять молодых кинодеятелей, претендовали 14 молодых киноавторов, что является пока рекордом.
На стипендию Кальё Кийска для молодого кинодеятеля поступило рекордное число заявок
Йыхвиское волостное управление в сотрудничестве с Вируским кинофондом, Ида-Вируским инвестиционным агентством и центром здоровья "Corrigo" объявили в конце августа конкурс на стипендию имени Кальё Кийска для молодого кинодеятеля, на которую в этом году было подано рекордное количество заявок - четырнадцать.
Кандидаты на стипендию Кальё Кийска
- Кирилл Волков - жюри отмечает уроженца Ида-Вирумаа и активного продюсера, сосредоточившегося на коротких и быстрых форматах. В своей деятельности он постоянно помнит об Ида-Вирумаа как производственном регионе, осуществляя здесь всё более смелые проекты.
- Мария Рейнуп - жюри отмечает молодого документалиста за продолжительное погружение в тематику Ида-Вирумаа и в местный материал. Было замечено дальнейшее желание Марии углубляться в разностороннюю тематику региона, и ей рекомендуют смелее раскрывать тему посредством кинематографической глубины.
- Елена Пазилина - жюри отмечает проживающую в Ида-Вируском уезде и работающую с местным материалом режиссера, снявшую свой первый полнометражный художественный фильм в Нарве и преимущественно с местными нарвскими силами. Ее игровой фильм удостоился более широкого внимания и за пределами уезда, а также был тепло встречен местной общиной.
- Отрадно видеть, что стипендия Кальё Кийска удостоилась такого большого внимания и на эстонском киноландшафте есть так много молодых талантов. Йыхви всегда поддерживал творчество и развитие киноискусства, а стипендия дает молодым создателям возможность сделать следующий шаг в своей карьере. Наша цель - поддержать региональную киносферу и вдохновить молодых творцов, - отметила волостной старейшина Марис Тоомель.
Лауреатов премии объявят 16 октября на проходящем в Йыхвиском концертном доме кинодне "Ida Hubi" под названием "DUUBEL 1".
Инициированный Йыхвиским волостным управлением первый Ида-Вирумааский день кино проводится в сотрудничестве с Ида-Вируским центром предпринимательства, Ида-Вирумааским инвестиционным агентством и "Tehnopol". День кино соберет известнейших кинодеятелей Эстонии, активных деятелей из творческой и предпринимательской областей, а также ключевых лиц киноиндустрии. Цель дня - обсудить, как укрепить региональную киносферу Эстонии, а также поучиться на международном успешном опыте.
Стипендия Кальё Кийска для молодого кинодеятеля впервые была вручена в 2010 году по инициативе "Viru Keemia Grupp", "Tallinnfilm", Йыхвиского концертного дома и Йыхвиского волостного управления. После небольшой паузы стипендию возродило в 2022 году Йыхвиское волостное управление и она стала заметной поддержкой для молодых киноавторов.
Цель стипендии - отметить и поддержать молодых киноавторов, работа которых происходит за кадром: режиссеров, продюсеров, операторов, композиторов, художников и творческие команды. Размер стипендии в этом году - 3000 евро.
В жюри входили йыхвиский волостной старейшина Марис Тоомель, уроженец Ида-Вирумаа режиссер Пеэтер Симм и киноэксперты Кристийна Давидянц и Маарья Хиндоалла.