ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Яанус Пурга

Создание должности представителя правительства в Ида-Вирумаа стало для образованного после последних выборов в Рийгикогу властного союза одним из ключевых шагов по решению накопившихся в Ида-Вирумаа проблем, усиленных на выборах также богатым урожаем голосов, собранных Айво Петерсоном и Михаилом Стальнухиным.

Представителя искали полгода, и вот после годичной работы Пурга сообщил, что уходит, поскольку работа закончилась и незачем ему просто так сидеть на этой должности. Пурга действовал в течение года, как хороший пожарный, помогавший находить тех предпринимателей, которые забросили бы свои удочки в фонд справедливого перехода до того, как деньги этого фонда пришлось бы погрузить обратно в брюссельский самолет, поскольку здесь интерес к их использованию год назад был очень слабым.