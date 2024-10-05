В начале недели эффект разорвавшейся бомбы произвело сообщение, что представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга помахал шляпой, уходя с должности. Это не игра слов, Пурга и в самом деле часто носит шляпу.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Яанус Пурга
Создание должности представителя правительства в Ида-Вирумаа стало для образованного после последних выборов в Рийгикогу властного союза одним из ключевых шагов по решению накопившихся в Ида-Вирумаа проблем, усиленных на выборах также богатым урожаем голосов, собранных Айво Петерсоном и Михаилом Стальнухиным.
Представителя искали полгода, и вот после годичной работы Пурга сообщил, что уходит, поскольку работа закончилась и незачем ему просто так сидеть на этой должности. Пурга действовал в течение года, как хороший пожарный, помогавший находить тех предпринимателей, которые забросили бы свои удочки в фонд справедливого перехода до того, как деньги этого фонда пришлось бы погрузить обратно в брюссельский самолет, поскольку здесь интерес к их использованию год назад был очень слабым.
Однако с уходом Пурга вдруг стало пронзительно ясно, что какого-нибудь другого плана или задания у правительства в связи с ида-вируским представителем не имелось. Будто иных связанных с Ида-Вирумаа проблем и не существует. По сути, плоды фонда справедливого перехода пока прорасти не успели. Хоть объявляй открытый конкурс идей на тему: "Чем должен заниматься представитель правительства в Ида-Вирумаа?".