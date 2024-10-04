Во время проходившей в прошлую пятницу Ночи ученых Вирумааский колледж TalTech посетили более 300 ребят, интересующихся наукой.
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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ Ночь ученых привела в Вирумааский колледж более 300 юных любителей науки
Специалист колледжа по маркетингу и брендингу Пирет Лембер отметила, что в этот вечер в колледже действовал научный театр. Интересующиеся могли также смастерить ракету с катапультой. "Можно было разбудить спящую красавицу. У нас было несколько роботов, которые как отжимались, так и танцевали. Действовало много рабочих комнат, где можно было, например, проанализировать в случае конфет, натуральными или химическими являются красители в них. Доктор Яспер Адамсон говорил в научном кафе на темы окружающей среды", - перечислила она.