ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО Ночь ученых привела в Вирумааский колледж более 300 юных любителей науки

Специалист колледжа по маркетингу и брендингу Пирет Лембер отметила, что в этот вечер в колледже действовал научный театр. Интересующиеся могли также смастерить ракету с катапультой. "Можно было разбудить спящую красавицу. У нас было несколько роботов, которые как отжимались, так и танцевали. Действовало много рабочих комнат, где можно было, например, проанализировать в случае конфет, натуральными или химическими являются красители в них. Доктор Яспер Адамсон говорил в научном кафе на темы окружающей среды", - перечислила она.