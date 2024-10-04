Художественным руководителем нарвского Дома культуры "Ругодив" стал актер Эдуард Теэ.
Эдуард Теэ стал художественным руководителем нарвского ДК "Ругодив"
Руководство Нарвского муниципального дома культуры "Ругодив" решило восстановить должность художественного руководителя, которой не было в ДК уже много лет. И на эту должность был приглашен актер Эдуард Теэ, пишет rus.err.
"Мы видим в нем неординарного человека с опытом, знаниями и соответствующим образованием. Мы надеемся, что наш художественный руководитель поспособствует еще большему развитию и процветанию нашего Дома культуры", – прокомментировала исполняющая обязанности директора ДК "Ругодив" Елена Каврус.
По словам Эдуарда Теэ, эта должность для него является своего рода творческим вызовом.
"Моя задача – оптимизировать технические ресурсы и человеческие возможности. Мне нужно придумать, как с точки зрения режиссуры оптимизировать работу таким образом, чтобы получились максимально неожиданные, интересные и яркие проявления, которые позволят заинтересовать потенциальных зрителей", – сказал художественный руководитель ДК "Ругодив".
Новый художественный руководитель не исключает появления местных театральных постановок в ДК, и для этого он готов общаться с любительскими коллективами Нарвы.