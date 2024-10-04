Эдуард Теэ стал художественным руководителем нарвского ДК "Ругодив"

Руководство Нарвского муниципального дома культуры "Ругодив" решило восстановить должность художественного руководителя, которой не было в ДК уже много лет. И на эту должность был приглашен актер Эдуард Теэ, пишет rus.err.

"Мы видим в нем неординарного человека с опытом, знаниями и соответствующим образованием. Мы надеемся, что наш художественный руководитель поспособствует еще большему развитию и процветанию нашего Дома культуры", – прокомментировала исполняющая обязанности директора ДК "Ругодив" Елена Каврус.

По словам Эдуарда Теэ, эта должность для него является своего рода творческим вызовом.

"Моя задача – оптимизировать технические ресурсы и человеческие возможности. Мне нужно придумать, как с точки зрения режиссуры оптимизировать работу таким образом, чтобы получились максимально неожиданные, интересные и яркие проявления, которые позволят заинтересовать потенциальных зрителей", – сказал художественный руководитель ДК "Ругодив".

Новый художественный руководитель не исключает появления местных театральных постановок в ДК, и для этого он готов общаться с любительскими коллективами Нарвы.