В Силламяэ можно получить бесплатную консультацию юриста

Приемы юриста проходят по вторникам и четвергам с 15.00 до 18.00 в конференц-зале спорткомплекса "Калев". Бесплатные для горожан консультации осуществляет "Õigusbüroo Algus".

При консультировании можно задать юристу вопросы и получать ответы по вопросам наследия, семейному и вещному праву, востребования алиментов, исполнительному производству и другим правовым вопросам.

По словам заместителя председателя Силламяэского горсобрания Дмитрия Летта, с просьбой возобновить правовую помощь жители города обращались и в мэрию, и к депутатам. "Именно поэтому правовая комиссия горсобрания и депутаты уже на стадии принятия городского бюджета рекомендовали управе возобновить оказание консультативной правовой помощи и организовать бесплатные приемы юриста для жителей города", - пояснил Летт порталу Rus.ERR.

По его словам, услуга и ранее была очень востребована, поскольку многие местные жители нуждаются в правовой помощи. "Особенно это касается пожилых людей, которым сложнее получить консультацию у юриста через интернет, и которые зачастую вынуждены ездить в другие города за правовой консультацией или искать ее через платные приемы в юридических конторах".